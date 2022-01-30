التعرف علي شروط الحصول علي قرض السيارة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من أنواع السيارات ويعطى البنك سيارة مقابل قرض تمويل السيارة الذي منحه بنك التنمية الاجتماعية وذلك تيسيراً على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ويقدم البنك هذا القرض لرفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، ويدعم البنك المشروعات الصغيرة وكذلك المشروعات المبتدئة ويمكن للمواطن السعودي الحصول على الأنواع التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بعد توفر كافة الشروط الخاصة بقرض السيارات وتحضير الأوراق المطلوبة ويمكنك الحصول على قرض التنمية الاجتماعية في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية ويعطى البنك القرض للأشخاص المقيمين في السعودية بعد توافر عدة شروط ومن هذه الشروط الآتي، وسوف نتحدث في هذا المقال عن شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية 1443

يوجد عدة شروط يجب أن تتم كي يتم الحصول علي قرض السيارة الذي يقدمه المواطن السعودي للحصول على سيارة، ومن أهم هذه الشروط ما يلى:

يجب أولاً ان يكون المتقدم سعودى الجنسية.

ومن ضمن الشروط يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنه هجرية، ولا يجب أن يزيد عمره عن 60 سنه.

يكون غير مدين لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال سعودى.

يقدم العميل ضمان مقابل التمويل.

اجتياز العميل الفحص الائتماني.

يجب أن لا تزيد مدة التمويل عن 60 شهراً.

وجود رخصة قيادة غير منتهية الصلاحية.

عدم وجود أي مخالفة أو سجل بإحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة.

شرط التأمين على المركبة:

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تكون موجوده حتى يتم القرض بنجاح، ومجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية الهوية الوطنية، وهذه الأوراق عبارة عن: