نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهاتف المصرفي البنك الأهلي طريقة تفعيل الخدمة وكل الأرقام وطرق التواصل المجانية للبنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهاتف المصرفي البنك الأهلي ، يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري، وكيفية الاستعلام مع البنك أو المصرف بالإضافة لخدمة تفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري، ونظرا لتساؤل الكثير عن كيفية إرسال الشكاوى مع البنك فسنقوم بتوضيح كل طرق التواصل والاتصال على البنك وموظفيه وتعد أرقام الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري مرصودة بشكل مباشر لكافة المسجلين بالمصرف أو البنك وذلك من أجل تلقي الشكاوى والاستفسارات والاستعلامات بخصوص الخدمات وخلافه من الاستعلامات المقدمة من البنك، ومن أجل معرفة طرق الاتصال قم بقراءة المقال كما سنقوم بتوضيح ذلك.

طريقة التسجيل في الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي البنك الاهلي التجاري، من أجل القيام بالطريقة الصحيحة المقررة من البنك باتباع الخطوات الآتية:

أولا بفتح حساب جاري في البنك الأهلي.

ثانيا بالاتصال على الرقم 920001000 لأجل استكمال طريقة التسجيل والاشتراك في الهاتف المصرفي الأهلي السعودي.

ثالثا باختيار الرقم 1 للغة العربية والرقم 2 للغة الإنجليزية.

رابعا يمكنك الضغط مباشرة على الرقم 9 لطلب المساعدة.

خامسا سيتم طلب بياناتك بشكل مباشر عبر النظام الآلي.

سادسا إذا لم يكن لديك جوال مسجل خاص بك أثناء تسجيلك وإنشاء الحساب فمن أجل استكمال تفعيل جوال الأهلي ستقوم بزيارة أقرب فرع لك.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على كيفية تفعيل جوال الأهلي للبنك الاهلي.

خدمات الهاتف الآلية

يقدم البنك بعض الخدمات الآلية عبر رقم الهاتف المصرفي للمصرف الأهلي التجاري والخدمات كالتالي:

في البداية متاح كل خدمة خاصة بالحساب البنكي.

ثانيا الأموال والتحويل سواء المحلي أو الدولي.

ثالثا بطاقات الأهلي الائتمانية.

رابعا سداد الفواتير والمديونيات عبر الهاتف.

شروط وأحكام الهاتف المصرفي

يقوم البنك بتقديم وثيقة شروط وأحكام التعامل بين البنك أو المؤسسة والعميل ويمكن للجميع الاطلاع على الوثيقة بشكل مباشر عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك الأهلي للاطلاع عليها ومعرفتها قبل الدخول في الخدمة.

رقم الهاتف المصرفي الأهلي المجاني

يمكن للعميل التسجيل في خدمة جوال الأهلي للبنك الاهلي عبر خدمة الهاتف الأهلي المصرفي أو يمكنه أيضا الاتصال المباشر على الأرقام المجانية المرصودة، والأرقام كالآتي:

لتلقي الاستفسارات 966920001000.

البريد الإلكتروني المرصود للعملاء أيضا [email protected]

للاستفسار عن التمويلات فالرقم 920000891 جدير بالذكر أن البنك يعطي خدمة حاسبة التمويل الشخصي أيضا للجميع.

للتقديم على تمويلات الأهلي 8002441005.

لتقديم الشكاوى داخل أرض المملكة 8001160131.

من أجل إرسال الشكاوى من الخارج 666 279 126 966+.

كما يمكن تقديم الشكاوى أيضا عبر البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى وهو كالآتي [email protected]

بهذا يكون القارئ قد تعرف على طريقة تفعيل الهاتف المصرفي الاهلي بسهولة عبر الجوال بشكل مباشر كما تعرف أيضا على الأرقام المرصودة من البنك المجانية لتلقى الشكاوى واستعلامات العميل في أي وقت ومكان.

رقم الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

تقوم خدمة الرقم المصرفي الأهلي التجاري على أساس الاشتراك في الخدمة وقد خصص البنك الأهلي طرق متعددة لأجل الحالات المختلفة ولأجل قيامك بالتسجيل في الرقم المصرفي للبنك الاهلي التجاري، فعليك اتباع الأرقام الآتية وفقا لحالتك:

موظفي الاستجابة لكافة العملاء 966-920001000+.

من أجل الخدمات الخاص في أرض المملكة 0000 760 800.

ومن أجل الخدمات الخارج 9808 604 (2) 966+.

وتم رصد رقم مخصص لعملاء وسام الأهلي في أرض السعودية 2424 244 800.

ولعملاء وسام الأهلي من خارج الدولة 9808 604 (2) 966+.

ولخدمة كويك باي 966-920000330+.

ومن أجل الحسابات الجديدة وتسويق المنتجات 8002441005.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على كيفية تفعيل الرقم الاهلي، والتسجيل في الأهلي عن طريق الجوال، وكل الأرقام المتاح الأهلي من أجل التسجيل في الرقم المصرفي البنك الأهلي يمنح البنك الراجحي أيضا خدمة مباشر للأفراد المشابهة والمتقدمة عنها.