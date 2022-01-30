تمويل 50,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل للراتب لدى شركة إمكان

الآن تمويل شركة إمكان السعودي داخل أراضي المملكة حيث يقدم في الوقت الراهن بالسعودية تمويل بمبلغ 50,000 ريال بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي كما يقدم التمويل الميسر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى سنتين فقط لا غير كحد أقصى للسداد لدى شركة إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي في المملكة ويمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية الهامة منها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل وبلا تحويل راتبك وهي من أهم الخصائص التمويلية بالشركة والتي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر عن طريق شركة إمكان.

الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تمويل شركة إمكان

يجب على كافة المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل توفير في البداية كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر المتوفر هذا العام بالشركة بكافة المزايا التمويلية الهامة وإليكم كافة الشروط الهامة للحصول على تمويل شركة إمكان كما يلي بكل التفاصيل:

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يرغبون الحصول على التمويل بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 25 إلى 60 عام فقط لا غير لدى شركة إمكان.

كذلك يفضل للموافقة الفورية على التمويل توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 5 ألف ريال سعودي ويختلف إذا كان المتقدم عميل من عملاء الراجحي أو بخلاف ذلك.

إيضًا التمويل يحتاج توفير تقرير سمة السعودي مع توفير سجل ائتماني جيد من كل المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

ستة أشهر هو أقل مدة عمل مطلوبة من العاملين في القطاع الخاص فقط لا غير عبر شركة إمكان.

مزايا تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية

اليوم شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم أفضل قرض شخصي إسلامي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل التمويل من 2 ألف ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل لذلك اليوم سوف نشرح لكم جميع الخدمات والمزايا التمويلية المتاحة بالشركة لهذا العام كما يلي: