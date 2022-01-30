التفاصيل الخاصة بالتقديم علي القرض الشخصي بدون كفيل واهم الشروط المتعلقة بالقرض

يصاب الكثير من الشباب في بداية تمويل المشروع الخاص بهم بإحباط وحزن كبير نتيجة للشروط الصعبة التي تضعها الكثير من البنوك وخاصة إذا كان الشاب لا يملك اي وظيفة وعاطل عن العمل، وبسبب ذلك يتجه الكثير من الشباب أصحاب المشروعات الخاصة بهم في البداية الي البحث عن قروض بدون كفيل ولا يوجد لها الكثير من الشروط لكي تسهل عليهم فتح المشروع، وهذا ما شوف نتحدث عنه في هذا المقال.

مميزات القرض الشخصي بدون كفيل

يوجد للقرض الشخصي بدون كفيل الكثير من المميزات التي تجعل الشباب أكثر طلباً له، وهذه المميزات تقوم بجذب الشباب في بداية مشروعهم وهذه المميزات توجد في الكثير من البنوك لكي تقوم بتسهيل فتح المشروعات الصغيرة للشباب، ومن مميزات القرض الشخصي بدون كفيل ما يلى:

يقوم البنك بمنحك عامل كامل وتعتبر هذه مهلة لكي تستطيع تسديد القرض، على أن يقوم الشخص المستفيد بدفع الفائدة فقط وهذه الميزة لا تحدث للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

يتم منح المقترض تأمين لمدة عام كامل على القرض، ويجب ألا تتجاوز فترة سداد القرض عن ٥ سنوات من تاريخ الحصول عليه.

يقوم البنك الذي يقترض منه الشاب بالكثير من التسهيلات التي يقدمها بجانب القرض، وهذه التسهيلات في إطار دعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل كثيرة لهم.

اذا أردت أن تمول مشروع خاص بك فيجب ان تعرف ان هناك الكثير من البنوك التي تقوم بتقديم هذه الإجراءات دون الحاجة إلى أن تكون موظف في القطاع العام أو الخاص، وتمثل في البنوك.

قرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية

وتعتبر هذه القروض وسيلة مساعدة للكثير من الشباب في بداية حياتهم المهنية، وهذه المساعدة تتمثل في: