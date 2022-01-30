يترقب العديد من الأشخاص وبالأخص ممن بريد الالتحاق بدراسة الماجيستير بجامعة القصيم، إلى معرفة آلية التقديم للماجستير بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية 1443، وعن أيضا شروط المفاضلة للالتحاق ببرنامج الماجستير في هذه الجامعة، حيث أنها توفر محترف البرامج الدراسية المتنوعة والجذابة، والجدير بالقول إن جامعة القصيم من أوائل جامعات المملكة العربية السعودية من حيث العلم الحديث والمطور، والذي يعتمد على تأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل لكونها تعتمد على العلم ال مطور ذات الكفاءة العالية والمتكاملة، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الماجستير بجامعة القصيم من أهم البرامج المتوفرة لطلبة الجامعات والراغبين بالالتحاق ببرامج الماجستير، كما أن عمادة الدراسات العليا بالجامعة تقدم لكافة الطلاب فرصة للالتحاق بالبرامج التي اعتمدت من قِبل قسم الدراسات العليا.

برامج الماجستير بجامعة القصيم 1443

توفر الجامعة عدة برامج لدراسة الماجستير في عدد من التخصصات، حيث يمكن لأي طالب أن يتقدم بطلب الالتحاق في أحد البرامج الثمانية المتاحة لدراسة الماجستير داخل جامعة القصيم، وهذه البرامج هي:

برنامج الماجستير بجامعة القصيم في الأنظمة.

في الآداب في الخدمة الاجتماعية.

برنامج ماجستير القصيم الآداب في علم الاجتماع.

في العلوم و إدارة الأعمال.

في العلوم في الرياضيات.

برنامج الماجستير بجامعة القصيم العلوم في علوم الحاسب.

برنامج الماجستير في آمن المعلومات في الآمن السيبراني.

برنامج الماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية.

طريقة التسجيل لدراسة الماجستير بجامعة القصيم 1443

عليك الآن اتباع بعض الخطوات، لتتمكن من التسجيل في أحد برامج الماجستير بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية: