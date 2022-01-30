كيفية حساب راتب الضمان للمستفيدين و الحد المانع للاستحقاق

وفر النظام الجديد الذي تم اعتماده داخل المملكة العربية السعودية، إمكانية حساب راتب الضمان للمستفيدين و الحد المانع للاستحقاق، وكان ذلك من ضمن عدة شروط وضوابط ومعايير أخرى خاصة وضعها النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور، وقد بدأ العمل بالفعل بهذا النظام الجديد المطور في تاريخ 2/4/1442 من التقويم الهجري، تبعاً لما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، كما وضعت الوزارة مجموعة من الأهداف طبقاً للمرسوم الملكي رقم 32/م، ومن بين هذه مجموعة الأهداف التي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تحقيقها، هو توفير المساعدة والمساندة الدائمة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، كما تم العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تحقيق الاستقرار، وأيضا توفير جميع الموارد اللازمة للأسر الأكثر استحقاقاً، كما تهدف الوزارة أيضا إلى وصول أموال الزكاة إلى من يستحقها، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية و الاستقلال المادي للشخص داخل الأسرة، وأيضا تحويل الأشخاص المستفيدين من النظام الجديد إلى أفراد منتجة، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم للعمل، وخلال السطور التالية سوف نعرض لكم كيفية حساب راتب الضمان للمستفيدين الحد المانع للاستحقاق.

خطوات حساب راتب الضمان والحد المانع للاستحقاق 2022

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، طريقة حسابية لحساب راتب الضمان والحد من المانع للاستحقاق، فيقوم الشخص بتنفيذها و احتساب المبلغ الشهري المستحق، وذلك عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسبة عبر الدخل الشهري، ومن ثم يقوم بخصم خمسين في المئة من قيمة الدخل الشهري، ثم يقوم بإضافة الناتج من العملية الحسابية السابقة إلى قيمة الدخل الغير مكتسب من دعم الحكومة، ومن ثم يظهر له المجموع، وبعدها يقوم الشخص بمقارنة المجموع بالحد الأدنى المحتسب للمعاش معتمد على الاستحقاق الشهري، ومن ثم يتحدد سياسات الضمان الاجتماعي الجديد والتي أقرت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وفقاً لعدد افراد الاسرة والحد المانع للاستحقاق.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور