60 ألف ريال منتج آهل بدون كفيل أو بدون فوائد مالية بموافقة بنك التنمية الاجتماعية

بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة الذي كان يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة السابقة ويبحث العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى البنك كيفية الحصول عليه من أجل أمتلاك العديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي ولكن لابد من توفير الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل منتج آهل السعودي بدون هامش ربح بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن.

شروط التقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

متاح الآن لجميع الموظفين السعوديين تمويل منتج آهل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية ولكن عكس ذلك لابد من توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي لذلك يحتاج التمويل توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للموافقة على تمويل منتج آهل كالتالي بالتفصيل اليوم:

منتج آهل السعودي بالمملكة يحتاج توفير دخل شهري ثابت من 3000 ريال حتى 12,500 ريال كحد أقصى للتقديم على التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

متاح التمويل لدى منتج آهل للمواطن السعودي فقط لا غير بشرط توفير الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول.

كذلك أن لا يزبد عمر المتقدم عن 70 عام للموافقة على تمويل بنك التنمية الاجتماعية.

توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بشرط أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة.

سداد جميع الأقساط المستحقة في موعدها المحدد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

مزايا الحصول على تمويل ميسر لدى منتج آهل السعودي