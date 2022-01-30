خطوات التسجيل في منصة رياض الأطفال 2022 في وزارة التعليم السعودية

في وقت سابق، كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن عودة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية إلى الدوام الحضوري مرة أخرى، وتسهيلاً على أصحاب الأعذار الغير القادرين على الذهاب إلى الروضات، فقد وفرت وزارة التعليم لهم الفرصة لمتابعة الدروس عن بُعد عبر منصة روضتي، حيث تم تدشينها من أجل تقديم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب وحتى يتم خلق بيئة آمنة تفاعلية ومؤثرة تساعد على تسهيل تعليم الأطفال في المملكة السعودية، هذا ونرصد لكم في التالي خطوات التسجيل في منصة رياض الأطفال 2022.

خطوات التسجيل في منصة رياض الأطفال

منصة روضتي هي أحد المنصات الإلكترونية التعليمية التي أطلقتها المملكة السعودية لجميع طلاب مرحلة رياض الأطفال وأولياء الأمور، حيث تساهم في متابعة مستوى الطفل على مدار الثلاث سنوات لتعزيز مستوى الطفل وتطوير قدراته ومهاراته، هذا بالإضافة إلى اتباع منهج تعليمي قائم على استخدام الصور التي تجذب انتباه الأطفال والجدير بالذكر أنه تم تصنيف تلك المنصة بأنها من أهم الوسائل التعليمية التي دشنتها المملكة، هذا وتأتي خطوات التسجيل في منصة رياض الأطفال كالتالي:

أولاً، على المستخدم فتح تطبيق منصة الروضة الافتراضية.

على المستخدم إنشاء حساب جديد وتسجيل رقم الهوية الطفل ورقم هوية ولي الأمر وتاريخ الميلاد.

اضغط على زر التالي، ثم على المستخدم ملئ كل البيانات المطلوبة في الحقل المخصص له.

يتم تعيين كلمة المرور والتأكيد عليها مرة أخرى.

يشترط تسجيل بيانات الطفل بدقة في المنصة، ثم يتم الضغط على زر “التسجيل”.

ما هو عمر القبول في منصة روضتي؟

كشفت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن عمر القبول في منصة روضتي حتى تساعد ولي الأمر في متابعة مستوى الطفل، إذ سمحت بالتقديم لهم من سن يبدأ من ثلاث سنوات وحتى ست سنوات، والجدير بالذكر أن الهدف من إنشاء تلك المنصة هو الحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بالفيروس التاجي الذي اندلع منذ عام 2019 وحتى الآن.

خطوات تحميل منصة روضتي الافتراضية

الجدير بالذكر أنه يتاح للجميع تحميل المنصة من خلال تطبيق جوجل بلاي، وجوجل آب ستور، فقط عليك اتباع الخطوات التالية: