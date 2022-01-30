توفر الهيئة الخاصة بالخدمات المرورية السعودية عدة أرقام من أجل خدمة المواطنين والعمل على راحتهم والرد على استفساراتهم وشكاويهم، ومن بين تلك الأرقام رقم المرور الموحد للرد على الاستفسارات والشكاوى بالمملكة العربية السعودية 1443، والذي في وقتٍ ما قد شغل محركات البحث بالمملكة، حيث قامت السلطات بالمملكة العربية السعودية بوضع رقم خاص بخدمة المرور الموحد؛ بهدف تمكين الأشخاص من التواصل مع هيئة المرور من خلاله، والحصول على كافة الخدمات المرورية الممكنة مثل تجديد رخصة السيارة والقيادة أيضا، ومعرفة إذا كان هناك مخالفات على المواطن أو المقيم ليتم سدادها، وفيما يلي سنعرض لكم رقم المرور الموحد بالمملكة العربية السعودية.

رقم المرور الموحد بالمملكة 1443

وضعت الهيئة المختصة بخدمات المرور بالمملكة العربية السعودية، رقم مجاني موحد خاص للمواطنين، للرد على استفساراتهم واتصالاتهم عن المخالفات لقانون المرور أو لغير ذلك من الخدمات المرورية، حيث أصبح بإمكان جميع المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي الحجازية التواصل مع هيئة المرور عبر الاتصال بالرقم الذي تم تحديده وسوف نوفره لكم أدناه، والجدير بالذكر أن الهيئة الخاصة بالخدمات المرورية السعودية من الهيئات المهمة بالمملكة والتي لا قد من توافرها ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لما توليه من تنظيم لكافة الخدمات المرورية، حيث كانت إدارة المرورية تتبع سابقاً الشركة السعودية، قبل أن يتم نقلها لإدارة المرور والتي تعمل جاهدةً الآن على تنظيم حركة سير المواطنين داخل المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا من مهامها التحقيق في كافة الحوادث، وتطبيق المخالفات المرورية على من يتجاوز من المواطنين على اللائحة المنظمة للمرور.

أرقام المرور الموحدة داخل المملكة العربية السعودية 2022

فيما يلي وفرنا لكم متابعينا الكرام، الأرقام التي وفرتها هيئة المرور لخدمة المواطنين وتوفير الوقت والجهد لهم، فيمكنك الآن التواصل بالخدمة عبر هذه الأرقام، وهي كالتالي: