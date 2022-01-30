نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة فورية 50,000 ريال بالتقسيط بدون تحويل راتبك وبلا كفيل لدى تمويل إمكان في المقال التالي
بموافقة فورية لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة التي قد منحتها لجميع العملاء السعوديين الذين يريدون الحصول على التمويل الميسر بكافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الشهري من سنة كاملة حتى سنتين فقط لا غير بمبلغ تمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 عام فأكثر من ذلك وتلك الشروط يجب توفيرها في البداية قبل التفكير في التقديم الإلكتروني للحصول على طلب تمويل إمكان بدون كفيل أو بدون تحويل راتبك الشهري بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة سنتين على الأكثر بموافقة تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.
أهم الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على تمويل إمكان الميسر
يحتاج التمويل لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولكن ممكن أن يطلب دخل شهري أقل من ذلك بكثير إذا كان المتقدم عميل من عملاء بنك الراجحي فيطلب منه فقط 2 ألف ريال سعودي لذلك يرغب العديد معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل:
- يطلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 5 آلاف ريال سعودي حسب الفئة المتقدمة لطلب قرض شركة إمكان.
- شركة إمكان للتمويل تطلب توفير سجل ائتماني لكل المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بالشركة.
- يحتاج التمويل توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يجب عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمة السعودي.
مميزات الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان للتمويل
- شركة إمكان تقدم التمويل الميسر بدون كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن بالمملكة.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بدون تحويل راتبك الشهري.
- إيضًا التمويل بالتقسيط الميسر من سنة كاملة حتى سنتين لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.
- التمويل الشخصي الميسر يصل إلى مبلغ تمويل خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان.
- بموافقة فورية عند طلب التمويل الميسر لدى تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان.
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