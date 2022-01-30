نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع نيوم وظائف لكلا الجنسين برواتب تصل إلى 9000…تعرف على الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نيوم وظائف، أعلنت شركة نيوم وظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عن توفّر العديد من الوظائف الشاغرة من أجل مشروع مدينة نيوم السعودية. وهي مخصصة لكلا الجنسين من حاملي شهادات الدكتوراه والبكالوريوس والماجيستير في مختلف التخصصات. وسيتم تطبيق المشروع في مدينة تبوك السعودية، وتجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من السعوديين يطمحون لشغل وظائف إدارية وهندسية. في من أجل المساهمة في تحقيق أهداف مشروع نيوم، مع العلم بأنه ستخصص لهم رواتب عالية وعدّة امتيازات. ويمكن لكل الراغبين في التقديم على الوظائف أن يقوموا بذلك بشكل إلكتروني. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف في مقالنا على تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم وطريقة التقديم عليها ، تابعوا معنا.

نيوم وظائف

تجدر الإشارة لمن يتساءلون عن مكان مدينة نيوم بأنها تقع في تبوك في السعودية، وتقدم الشركة لموظفيها رواتب عالية، ومسميات الوظائف المتاحة لدى مشروع نيوم هي مدير إنتاج البحر المفتوح. مدير أول الشؤون القانونية، أخصائي/ مالك المنتج، وكذلك أخصائي نمذجة الطاقة. ويستطيع كل حملة البكالوريوس والماجستير أن يقوموا بالتقديم إلكترونيا.

لا بد من أن نوضحّ أمرا لمن يرغب في الالتحاق للعمل بشركة نيوم، حيث ان الشركة السعودية تشترط أن يكون للموظفين فيها أفكار إبداعية منتجة. فهي لا تنظر للاختصاص بقدر ما تهتم بالأفكار والابتكارات التي من شأنها أن تحدث تغييرات كبيرة. وتهتم أيضا بمختلف التخصصات للأشخاص الذين يساعدونها على تحقيق أهداف مشروع نيوم. تحت شعار “نحن نبحث عن أشخاص طموحين لبناء المستقبل”.

علاوة على ذلك، شركة نيوم العالمية خصصت وظائف لحمة الثانوية العامة، براتب يصل إلى 5000 أو 9000 ريال شهريا حسب الوظائف. ومن مجالات العمل نذكر لكم ما يلي: الحراسات المتجولة، تشغيل غرف التحكم، ممثلي مبيعات، إداريين، تنسيق المشاريع. كذلك هندسة المشاريع، هندسة السلامة، منقذ ومنقذة سباحة، أمن المعلومات. أما المؤهلات المستهدفة: الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

كيفية التقديم على شركة نيوم

من أجل أن يقوم الشخص بالتقديم على وظائف مشروع نيوم، يلزم أن يكون لديه حساب خاص به على الموقع. وهذا من أجل التسجيل بشكل إلكتروني، ويمكنه أن يقوم بذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم. وهذا بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بكل متقدم، ووضع اسم المستخدم وكلمة المرور، ويتم التقديم بشكل صحيح من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالدخول لموقع نيوم من خلال الانترنت.

يجب أن يقوم بإدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة، وهي: الاسم الكامل، رقم الجوّال، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية. البلد الأم ومكان الإقامة، الوضع السكني في السعودية، اللغات التي يتقنها.

يدرج المتقدم البيانات المتعلقة بخبرة العمل السابقة: مجال العمل الذي يفضله، ومستوى وعدد سنوات الخبرة. راتب المتقدم، مع ضرورة إرفاق السيرة الذاتية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب في الالتحاق بـ وظائف نيوم ثانوي. أن يدرج كل المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته العملية مثل المؤهلات الأكاديمية. وكذلك كل البيانات المرتبطة بالجامعة المؤهلة (الدولة – المدينة – الجامعة التخصصية). وكذلك نظام التقويم الجامعي، تاريخ بدء الدراسة، وتاريخ تخرج المتقدم، وبهذا يكون قد أتم كل المعلومات اللازمة من أجل تسجيل الدخول للموقع.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن نيوم وظائف بعد أن أعلنت الشركة عن وجود عدد من الشواغر في وظائف نيوم ثانوي. وتجدر الإشارة إلى أنه هناك الكثير من الأفراد الذين يطمحون للالتحاق بـ مشروع نيوم من أجل تحقيق اهداف مشروع نيوم. وكذلك من أجل الحصول على مختلف الامتيازات التي تقدمها الشركة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.