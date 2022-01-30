كاش وموافقة فورية 100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

كاش وموافقة فورية على طلب التمويل الشخصي لدى شركة كوارا للتمويل بالسعودية حيث توفر الشركة منتجات تمويلية تنافسية للأفراد وأيضاً للشركات حيث تقدم الشركة تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن كما أنه متوفر بفترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل تمويل شركة كوارا الكاش.

كاش وموافقة فورية 100000 ريال بدون كفيل لدى شركة كوارا

شركة كوارا للتمويل بالسعودية هى إحدى شركات التمويل الحديثة بالسعودية والتى تسعى إلى توفير حلول تمويلية متنوعة للأفراد والشركات واليوم سوف نتحدث عن التمويل الشخصي لدى شركة كوارا والذي يتميز بأنه كاش وكذلك يحصل المتقدم على الموافقة الفورية ويتميز هذا التمويل بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة كوارا بالسعودية بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كما يمتاز أيضاً تمويل شركة كوارا بالسعودية بأن العميل يحصل على مبلغ التمويل كاش.

يمتاز أيضاً تمويل شركة كوارا بالسعودية بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل 100000 ريال بدون كفيل.

أيضاً يتميز تمويل شركة كوارا بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً قرض شركة كوارا للتمويل بأنه متوفر لكل من السعودي والمقيم بكل القطاعات المختلفة.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة كوارا إلى أى رسوم إدارية عند التقديم لطلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة كوارا

حددت شركة كوارا للتمويل بالسعودية مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة كوارا ومن بين تلك المستندات ما يلي

توفير الهوية الوطنية للعميل السعودي.

أيضاً توفير الهوية للعميل المقيم وتكون سارية المفعول.

ملئ نموذج طلب التمويل لدى شركة كوارا.

كما لابد أيضاً من تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

ويمكن الإطلاع على باقي المستندات من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة كوارا.

طريقة طلب تمويل شركة كوارا بالسعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة كوارا بالسعودية طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة كوارا والضغط على طلب التمويل وملئ النموذج.