كيفية تقديم طلب صلح منصة تراضى (taradhi) وزارة العدل السعودية للمصالحة عن بعد

تقديم طلب صلح منصة تراضي وزارة العدل تعتبر منصة تراضي التابعة لوزارة العدل السعودية واحدة من المنصات الحكومية الهامة التي توفر عدد كبير من الخدمات التي تسهل على الأشخاص اجراء العديد من الخدمات والتعاملات عن بعد، وهي الخدمات التابعة لوزارة العدل السعودية والتي ترتبط بالمحاكم، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة تقديم طلب صلح بين طرفين الكترونيا من خلال منصى تراضي، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن عدد وثائق الصلح التي تم اجراءها من خلال منصة تراضي والتي بلغت حوالي 90 الف وثيقة صلح، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على توضيح كيفية تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وزارة العدل السعودية.

كيفية تقديم طلب صلح منصة تراضى وزارة العدل

وقد أعلنت وزارة العدل السعودية عن الخطوات الهامة التي يتم اتباعها في تقديم طلب صلح عبر منصة تراضى التابعة لوزارة العدل، والتي تتمثل فيما يلي.

في البداية يتم التوجه إلى منصة تراضي الالكترونية من خلال هذا الرابط.

من خلال الموقع يتم اختيار ايقونة تقديم طلب صلح جديد.

يتم اختيار نوع الصلح ومن ثم يتم تعبئة كافة بيانات النموذج بشكل صحيح.

يتم تأكيد الطالب.

سوف يتم استلام رسالة تتضمن موعد جلسة الصلح عن بعد.

سوف يتم عقد جلسة الصلح الافتراضية عن بعد من خلال المنصة.

يتم الاتفاق على نقاط الخلافات والصلح من قبل الاطراف المتنازعة.

يتم الموافقة على وثيقة الصلح التي يتم إصدارها من خلال ادخال كافة البيانات الخاصة بالنفاد الوطني او بيانات حساب ابشر.

أهم مزايا منصة تراضي التابعة لوزارة العدل السعودية

حرصت وزارة العدل السعودية على توفير العديد من الخدمات المتعلقة بالصلح والنزاعات والمحاكم من خلال منصة تراضي السعودية، والتي تقدم مجموعة من المزايا وهي على النحو التالي.