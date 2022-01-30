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عمر شويل - جدة ترعي هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخصة المهنية ، وذلك بهدف حصول المعلم علي وثيقة ، تؤكد توافر معايير وإجراءات الهيئة المحددة ، وتؤكد علي أن حامل تلك الرخصة مؤهل لمزاولة مهنة التعليم ، وفق معطيات وبيانات محددة لمستويات المعلمين ، ويتم اجراء اختبارات الهيئة في فترة زمنية معينة ، ويمكن للمعلمين اجراء الاختبارات عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب تسجيل دخول النفاذ الوطني ، ومن فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي خطوات إصدار الرخصة المهنية من موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية نفاذ ، وبيان الاختبارات المطلوبة لحصول المعلم علي الرخصة ، كذلك نتعرف علي تعريف اختبار الرخصة المهنية وبيان المعايير والمسارات والاختبار التربوي ، وأهداف تطبيق التعليم والتدريب الإلكتروني ، ويمكنكم معرفة خطوات الحصول علي الرخصة المهنية المحدثة للوظائف التعليمية عبر موقعنا ثقفني.

هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية يخضع لبعض الضوابط وهي :

مهلة صلاحية إصدار الرخصة حتي 5 سنوات من تاريخ صدور نتيجة الاختبار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

لا يشترط خضوع المتقاعدين بحلول 2024 م للاختبارات ، ويمكنهم الخضوع للاختبارات للحصول علي ترقية.

تتاح 3 فرص لمن لم يخضع للاختبارات من عام 2022 وحتي 2024 م في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

يمنح عام إضافي في صلاحية الرخصة لمن اجتاز الاختبار وتنتهي عام 2027 م ، ويسمح له خوض الاختبار للترقي.

مهن : “مدير مدرسة – مرشد طلابي – معلم موهوب – أمين مصادر تعلم ” لا تحتاج إلي رخصة مهنية. يمكن لهذه المهن خوض الاختبارات بشكل اختياري لإثبات الكفاءة. يجري تعميم مهلة استمرار العلاوة حتي تاريخ عام 2024 م.



خطوات إصدار الرخص المهنية

يجب علي المعلمين اجتياز اختبارات هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بعد التسجيل باتباع الخطوات التالية :

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال موقع نظام الرخص الرسمي. يجب علي المعلم التأكد من جميع البيانات الشخصية. يقوم بعد ذلك بدفع كافة رسوم إصدار الرخصة المهنية. أخيراً يضغط علي إصدار الرخصة المهنية للمعلم.

ويراعي متابعة الموقع للتعرف علي نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

اختبار الرخص المهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب

تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتماد المعلمين بناء علي اختبار الرخص المهنية :

يعتبر الاختبار أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية.

يتكون اختبار هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتماد من جزئيين : الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين. أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

​​تعريف المعايير والمسارات المهنية للمعلمين

هي كل القيم والممارسات التي يتوجب على المعلمين معرفتها وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها.

يكون تحديد تلك المعايير والممارسات من خلال وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب.​​

أما الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية فهي كالآتي :

الاختبار التربوي العام.

والاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام للمعلمين

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية أداة تقييم معينة لقياس مدى توافر المعايير المنصوص عليها في المناهج التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية ، ويغطي الاختبار العام المجالات التالية :

الأول: القيم والمسؤوليات المهنية. الثاني: المعرفة المهنية. الثالث: الممارسة المهنية.

معايير قياس مجالات الاختبار التربوي لاختبار الرخصة المهنية

تقاس مجالات الاختبار من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير بناء علي 10 معايير رئيسية وهي :

الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية . التطوير المهني المستمر. التفاعل المهني مع المعلمين والمجتمع. الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية. المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه. المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه. كذلك المعرفة بطرق التدريس العامة. معيار التخطيط للتدريس وتنفيذه . القدرة علي تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم. مهارات وطرق التقويم.

​​المعايير التخصصية للوظائف التعليمية في اختبار الرخصة المهنية

يبلغ عدد التخصصات المعتمد تطبيقها في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (38​) تخصصًا نتعرف عليهم كما في البيان المرفق ، ويمكن تحميل أي منهم عبر رابط موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب المعايير :

التعليم والتدريب الإلكتروني من هيئة تقويم التعليم

ترعي الهيئة منهج التعليم والتدريب الإلكتروني ، وكما نشر علي حساب

أبرز ما جاء في حديث معالي رئيس مجلس الإدارة د. خالد السبتي، خلال الجلسة الحوارية لإطلاق المؤتمر الدولي:#التعليم_والتدريب_الإلكتروني_لتنمية_القدرات_البشرية.#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/Oeje7UiYAs — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) January 25, 2022