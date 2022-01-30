يقدم البنك الأهلي السعودي مجموعة من التمويلات الشخصية التي تُلبي احتياجات العملاء في المملكة. فمنها التمويل الشخصي وتمويل التأجيري والتمويل العقاري وجميعها تتسم بالمرونة وفترات سداد مرنة تتوافق مع احتياجات العملاء. ومن أبرزها تمويل البنك الأهلي الشخصي قصير الأجل حتى 12 شهر .

تمويل البنك الأهلي الشخصي قصير الأجل حتى 12 شهر

هذا التمويل الشخصي قصير الأجل يغطي احتياجات العملاء الحالية بمدة تصل إلى 12 شهر وفيما يلي أهم المميزات:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على الموافقة الفورية.

أقساط شهرية ميسرة لفترات تبدأ من 3 شهور حتى 12 شهر.

إمكانية السداد المبكر للتمويل.

يوجد إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله) حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

شروط ومتطلبات التمويل

السعوديين فقط.

مقدم لكل من القطاعات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص للشركات المعتمدة وغير المعتمدة.

الراتب 3,000 ريال للسعوديين.

الحد الأدنى للخدمة شهر للسعوديين في القطاع الحكومي.3 أشهر للسعوديين في الشركات الكبرى، وسنة للسعوديين في القطاع الخاص.

مبلغ التمويل يبدأ من 5,000 ريال حتى 1,500,000 ريال.

عمر العميل 18 سنة أثناء تقديمه للطلب للسعوديين بشرط أن لا يزيد العمر عن 60 عامًا عند موعد استحقاق آخر قسط، ما عدا المتقاعدين حتى سن 75 سنة.

تطبق الشروط والأحكام. ورسوم إدارية 0%.

حساب تمويل الأهلي السعودي الشخصي

مبلغ التمويل 20,000 ريال الاستحقاق السنوي 6 أشهر ومعدل النسبة السنوي 0% ومبلغ القسط الشهري3,333 ريال .

مبلغ التمويل 50,000 ريال الاستحقاق السنوي 9 أشهر ومعدل النسبة السنوي 0.90% ومبلغ القسط الشهري 5,597 ريال.

مبلغ التمويل 100,000 ريال الاستحقاق السنوي عام ومعدل النسبة السنوي 1.11% ومبلغ القسط الشهري 8,383 ريال.

قد تختلف نسبة معدل النسبة السنوي وذلك اعتماداً على مبلغ التمويل وعلى الراتب وجهة العمل. ومدة استحقاق التمويل المختلفة، وقد تتأثر أيضًا بالسجل الائتماني الخاص لكل عميل. وللمزيد من المعلومات قم بالاتصال بأحد ممثلي خدمة العملاء بالمصرف على الهاتف المصرفي قسم المبيعات على الرقم الآتي: 8002441005 .

إلى هنا نكون قد قدمنا كل المعلومات المتعلقة بتمويل البنك الأهلي الشخصي قصير الأجل حتى 12 شهر التي تهم جميع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل من المصرف.