نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوارا للتمويل || تمويل سريع بدون كفيل وبدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوارا للتمويل، حيث تعد كوارا للتمويل هي أحد الشركات السعودية المرخصة من جانب البنك المركزي السعودي، حيث تندرج الشركة تحت كوارا القابضة، وتعمل هذه الشركة في مجال عمل التمويل المالي الاستهلاكي بالإضافة إلى تقديم تمويلات خاصة بالمنشآت الصغيرة أو المؤسسات المتوسطة، حيث تعمل الشركة علي توفير منتجات تمويلية مميزة تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، علاوة على ذلك بأنها تعمل علي خدمة الأفراد ومساعدتهم لتوفير جميع الاحتياجات الشخصية التي تخصهم، كما تساعد المنشآت علي تحقيق نمو ملحوظ ومساعدتهم علي تطوير كافة أعمالهم التجارية، لذا تعد كوارا للتمويل هي الخيار الأمثل بمجال التمويل في المملكة العربية السعودية، واليكم طريقة الحصول علي تمويل شخصي من كوارا للتمويل.

كوارا للتمويل الشخصي

توفر كوارا للتمويل تمويل مالي مميز لقضاء جميع الاحتياجات الشخصية مثل شراء الأثاث أو شراء سيارة جديدة أو لأغراض الاستثمار الشخصي أو بغرض الزواج أو السفر وغيرها من الأمور الشخصية، وفيما يلي مزايا التمويل من كوارا للتمويل:

يتم توفير مبالغ تمويلية تصل إلى 250,000 ريال سعودي.

يتم صرف جميع التمويلات الشخصية لجميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بجميع القطاعات.

يتم صرف التمويل بدون موافقة الكفيل وبدون شرط تحويل راتب.

توفر الشركة تمويل بأقساط مريحة لجميع العملاء تصل إلى 5 سنوات.

توافر إجراءات سريعة والحصول علي موافقة فورية.

لا توجد أي رسوم إدارية للتمويلات.

قيمة التمويل المنصرفة تعد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط التمويل من كوارا للتمويل

توفر شركة كوارا أفضل تمويل بدون بنوك، وتمنح تمويلاتها النقدية للعملاء وفق بعض الاشتراطات التي يجب توافرها قبل التقديم علي التمويل، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب توافر سجل ائتماني جيد.

يجب أن تكون الهوية الوطنية للمواطن أو الهوية الخاصة بالمقيم سارية المفعول.

يجب تسجيل نموذج طلب التمويل من خلال موقع الشركة.

يجب تقديم تعريف بالراتب والذي يخص الموظف الحكومي السعودي خلال فترة لا تزيد عن 90 يوم.

يجب تقديم تعريف بالراتب للموظف الحكومي للوافد خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم.

توافر تعريف راتب لموظفين بالقطاع الخاص خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم.

يجب تقديم كشف حساب يوضح الرواتب التي تم الحصول عليها خلال آخر 3 أشهر.

كيفية التقديم في تمويل كوارا

يستطيع جميع العملاء مواطنين ووافدين في المملكة العربية السعودية، تقديم طلب للحصول علي التمويل الشخصي من خلال الشركة، علي أن يتم التقديم بهذه الخطوات:

الدخول علي موقع الشركة التالي: تمويلات كوارا.

اختيار قسم تمويلات الأفراد.

الضغط علي تبويب “تقدم بطلبك”.

سوف تطلب المنصة تسجيل بعض المعلومات الشخصية التي يجب تسجيلها بطريقة صحيحة.

الضغط علي إرسال الطلب.

رقم الاتصال بكوارا للتمويل

يمكن التواصل مع خدمة عملاء كوارا من أجل الاستفسار عن أي خدمة تمويلية يتم تقديمها من خلال الشركة أو أي خدمات أخري، علي أن يتم الاتصال علي الرقم التالي 8001188999 في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية التي تخص الشركة.