فتح حساب الراجحي أونلاين للمواطن والمقيم

فتح حساب الراجحي، حيث يبحث الكثير من مواطنين ومقيمي المملكة العربية السعودية عن طريقة فتح حساب الراجحي بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى موقع المصرف، وقد وضح مصرف الراجحي بأن هناك سهولة في فتح حساب عبر الإنترنت بأي وقت مع توافر إمكانية أن يقوم كل عميل بتحديد الفرع الذي يرغب بالتعامل معه، حيث يحرص البنك إلى توافر جميع خدماته المصرفية بشكل آلي من أجل العمل علي راحة جميع العملاء داخل الأراضي السعودية، سواء كانت هذه الخدمات لمواطنين سعوديين أو وافدين يعملون بالمملكة، ويتم فتح حساب جاري بمصرف الراجحي من خلال بعض الشروط العامة التي يجب توافرها، وسوف نوضح لكم طريقة فتح حساب الراجحي.

فتح حساب الراجحي

يستطيع جميع العملاء فتح حساب الراجحي بأي فرع من فروع الراجحي المتوفرة بجميع مدن المملكة، علي أن يتم فتح الحساب وفق توافر الشروط التالية:

يجب توافر الهوية الوطنية للمواطن السعودي، والهوية الخاصة للمقيم

يشترط ألا يقل العمر عن 18 سنة وذلك فيما يخص حسابات البالغين، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة للأفراد القاصرين.

يشترط أن يكون الرقم الخاص بالجوال الذي يخص العميل هو أحد الأرقام الصادرة لأحد مزودي الخدمة التشغيلية الهاتفية داخل المملكة العربية السعودية، حتي يتم التسجيل في فتح الحساب.

العنوان الوطني الذي يخص العميل يجب أن يكون صحيحًا عند التسجيل.

يتطلب من كل عميل يرغب في التسجيل، أن يكون مسجلاً في خدمة أبشر، حتي يتم توثيق الحساب البنكي بالمصرف.

رقم الجوال الشخصي للعميل يجب أن يكون مسجل باسمه.

أن لا يكون الشخص الراغب في فتح حساب، عميل حالي بالمصرف أو من خلال تحويل الراجحي.

كيف أفتح حساب الراجحي من الأنترنت؟

يتم فتح الحساب بمصرف الراجحي عبر تنفيذ عدد من الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي لجميع العملاء:

يجب أن تتم تعبئة النموذج الإلكتروني الذي يخص فتح الحساب من خلال الدخول علي الرابط التالي: فتح حساب الراجحي. يجب أن يتم توثيق رقم الجوال الخاص بكل عميل. يتطلب أن يتم تسجيل بيانات العميل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد بأبشر. في حالة استكمال إجراءات فتح الحساب فسوف تصل رسالة نصية تفيد بالمعلومات الخاصة بالحساب.

ويمكنك لجميع العملاء الحدد أو الحاليين الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة غبر الخدمات المصرفية الإلكترونية المتوفرة على مدار الساعة.