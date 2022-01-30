التسجيل في دعم ريف للمشروعات المنتجة مواطنين ومواطنات

التسجيل في دعم ريف للمشروعات المنتجة، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية سواء من الرجال أو النساء عن طريق الحصول علي دعم مالي مميز من مصدر موثوق به، من اجل إقامة المشروع الإنتاجي الذي يرغب به كل شخص داخل المملكة، ويتوفر ذلك المصدر من خلال برنامج ريف المادي، الذي يعمل علي منح مبالغ مالية من اجل أصحاب الأعمال الذي يمارسون أنشطة إنتاجية، وترغب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة في توفير مثل هذا النوع من الدعم من أجل مساندة المواطنين ومساعدتهم علي تحسين الدخل الشخصي الخاص بهم، وفيما يلي طريقة التسجيل في دعم ريف للمشروعات المنتجة.

دعم ريف للمشروعات المنتجة

وفرت الوزارة برنامج ريف كأحد المبادرات الحكومية من أجل تقديم دعم مجتمعي مميز، وترغب الوزارة من هذا البرنامج استهداف المواطنين بالمملكة ممن يعملون بعدة مجالات إنتاجية مثل العمل في الزراعة أو المهن التي تعد مرتبطة بها، ومنها تربية المواشي، وجميع الصناعات الإنتاجية وكذلك من الأنشطة الريفية الصغيرة التي تندرج تحت قائمة مشروعات برنامج ريف، وفيما يلي طريقة التسجيل في برنامج ريف:

يجب الدخول إلى منصة التسجيل الخاصة بدعم البرنامج التالية: تسجيل دعم ريف.

النقر علي تبويب “التسجيل في الدعم”.

تطلب منصة ريف أن يقوم الشخص بتدوين بعض البيانات ومنها ما يلي: (الاسم رباعي كاملاً، الرقم الشخصي للهوية الوطنية، تحديد الجنس، تسجيل تاريخ الميلاد، توضيح الحالة الاجتماعية، توضيح عدد أفراد الأسرة، تسجيل رقم جوال ثابت، مع رقم إضافي، توضيح مصدر الدخل الشخصي، تحديد نوع المسكن وكذلك محل السكن).

مع تسجيل البيانات السابقة يجب أن يتم رفع بعض المستندات التي تطلبها منصة ريف، ومنها: صورة من كارت العائلة. يجب رفع إثبات ملكية المنزل أو مستند عقد الإيجار. يجب رفع صورة من وثيقة العمل الحر المستخرجة من وزارة الموارد البشرية.

توضيح نوع النشاط الذي تختص وتمارسه الأسرة.

تسجيل رقم الحساب البنكي للمستفيد علي أن يكون الحساب نشط.

النقر علي “تقديم الطلب”.

ما هو متوسط دعم مبلغ ريف؟

رد برنامج ريف علي أحد أسئلة المستفيدين الجُدد من برنامج ريف، وقد سال المواطن: أرغب بالتسجيل في برنامج ريف، ولكن أريد أن أعرف ما هو متوسط المبالغ المالية التي يتم صرفها للمستفيد من البرنامج؟ ورد البرنامج، بأن متوسط المبالغ التي يتم صرفها للمستفيدين بصورة شهرية هو مبلغ متوسطه 4500 ريال شهريًا، علي أن يكون الحد الأقصى للدعم بشكل سنوي هو مبلغ أربعة وخمسين ألف ريال سعودي.