موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر فبراير 2022 وشروط التسجيل

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عمر شويل - جدة متي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر فبراير 2022، قد يتسأل الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن تاريخ صرف كل دفعة قبل موعد إصدارها، وذلك لأن في بعض الاحيان قد يتم تأخير صرف الدفعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة في حالة تصادف يوم الإيداع مع أحدي العطلات أو الاجازات الرسمية.

الضمان الاجتماعي المطور شهر فبراير 2022

الضمان الاجتماعي هو أحد برامج التمويل والمساعدات المالية المقدمة من قبل وزارة العمل السعودية وذلك لأن يعمل على تحسين الحالة المادية والترفيهية لدي المواطنين فى المملكة حيث إن من أهداف وزارة الموارد البشرية هو توفير دخل شهري مناسب لكافة المواطنين.

شروط الضمان الاجتماعي 1443

يوجد العديد من الشروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيصها لتنظيم الحصول على المعاش بشكل شهري، حيث إن تلك الشروط تكون وفقاً للأتي:

إن يكون المتقدم للحصول على معاش هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مقيم دائماً في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون عمر المتقدم 35 سنة عند التقديم على المعاش.

إن يكون الدخل الشهري له لا يزيد عن الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي.

يتم السماح للمطلقات بالحصول على المعاش بعد مرور عامين على الطلاق.

يشترط بإن يكون المستفيد من ضمن الفئات المسموح لها الحصول على المعاش.

يجب إن لا يكون ممتلك لمشروعات تجارية تساعد على الربح فى المملكة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر فبراير 2022

تبعاً لما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنة سيتم صرف معاش الضمان لشهر فبراير الجاري في يوم الاربعاء الموافق 1 رجب 1443 والذي يوافق 2 فبراير 2022 ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر القيام بالتالي:-