نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوندا اكورد سبورت أفضل سيارة سيدان في السعودية بقسط 400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماذا لو قلت لك إن سيارات السيدان سوف تنقرض قريبًا ؟ هذه ليست مزحة إنها حقيقة لكن هوندا اكورد سبورت تبقى سيارة خارج المنافسة نظرا للتحسينات الجديدة التي أدخلت على الجيل الأخير منها، ففي الوقت الذي يتراجع فيه إقبال المستهلكين على سيارات السيدان يبقى هناك عدة موديلات أو طرز تنافس بقوة ولا يمكن الاستغناء عنها ومن بينهم أكورد التي تعد من أكثر السيارات مبيعًا على المستوى العالمي وذات العمر الأطول منذ طرحها أول مرة في الأسواق اليابانية.

Honda Accord مقابل Hyundai Sonata

صممت أكورد لتنافس العديد من السيارات في فئتها خاصة Hyundai Sonata N-Line وكيا Kia K5 GT لكنها تتميز عنهما فيما يتعلق بقوة المحرك والكفاءة في استهلاك الوقود كما أنها تأتي بعد عام من التحديثات التي شهدها موديل أكورد 2021 ، ما يجعل من النسخة الرياضية من أكورد سيارة ممتعة ومفضلة وتتيح تجربة ممتعة ومريحة من القيادة أكثر من أي وقت مضى.

أداء هوندا أكورد

نظرًا للوزن الخفيف نسبيًا والمحرك التوربيني القوي بسعة 2.0 لتر الذي ينتج قوة حصانية تبلغ 252 حصانًا، يمكن لسيارة هوندا أكورد سبورت التسارع من 0 إلى 60 كم في 5.4 ثانية فقط، وتحقق ذلك بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الـ10 سرعات، مما يسمح للسيارة بنقل السرعات الصاعدة بشكل أسرع في التروس السفلية ولكن يتباطأ في سرعات الدورات الأعلى RPM.

كما تتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ في المدن 22 كلم لكل لتر وفي الطرق السريعة يصل إلى 32 كلم لكل لتر بينما المعدل المتوسط يصل إلى 26 كلم لكل لتر من الوقود.

سعر هوندا اكورد LX SPORT 2021

يبدأ سعر اكورد LX SPORT 2021 في السعودية عند 105 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل السعر إلى 121 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة على السيارات بنسبة 15 % للشراء النقدي من وكيل هوندا في السعودية.

عروض تقسيط اكورد LX SPORT 2021

يمكن التقسيط وفق أحدث عروض تقسيط السيارات المتاحة لدى الوكيل أو معارض البيع كما يمكن التقسيط حتى 84 شهرًا وفق الخطة التالية :

بقسط شهري 1400 ريال يمكن تقسيط أكورد 2021 بدون مقدم على 84 شهرًا مع سداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا.

أما عند التقسيط بـ400 ريال شهريًا تصبح قيمة الأقساط 33.600 ريال ويتم توزيع المبلغ المتبقي من الثمن على الدفعتين الأولى والأخيرة.

هوندا أكورد من الداخل

تتميز أكورد سبورت بالعديد من عوامل الراحة والمتعة ليس من بينها حجم الدواسات الصغيرة الذي لا يعتبر ميزة كبيرة في السيارات الرياضية لكن المقصورة الفسيحة، مع المساحات كبيرة في الأمام، تعطي شعورًا بالراحة يمكنك الغطس في المقاعد وتعديلها بحيث تكون جالسًا على الأرض مباشرةً ، مع وجود مساحة كبيرة في الأعلى وخطوط رؤية ثابتة للأمام والخلف والجانب، هذه المقاعد مريحة جدًا أيضًا ، حيث توفر وسائد داعمة دون الشعور بالضيق.