تمويل شخصي بأسهل إجراءات وأقل قسط بدون كفيل ميسر لجميع القطاعات

تمويل شخصي بأسهل إجراءات من البنك السعودي للاستثمار لا يطلب كفيل لجميع القطاعات من الرجال والنساء والقطاع العسكري أيضاً، حيث يقدم البنك أفضل خدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية ضمن خطة المساعدات المالية والمصرفية في صورة حلول تمويلية ميسرة السداد بأطول فترة سداد ممكنة تصل إلى خمس سنوات، فيما يبدأ القرض من 50 ألف ريال سعودي ويصل حتى مليون ونصف ريال يتم تحديد قيمة التمويل والاستحقاق حسب استيفاء الشروط والراتب الشهري للعميل، حيث يعطي البنك الموافقة خلال الـ 24 ساعة في حالة اكتمال المستندات المطلوبة والشروط المحددة، علماً بأن البنك السعودي للاستثمار إحدى البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي وجميع المنتجات التمويلية المتوفرة تتوافق مع شريعة الدين الإسلامي.

شروط التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

البنك السعودي يتيح القرض الشخصي بدون ضامن للسعوديين الجنسية فقط غير متاح للوافدين.

لابد من فتح حساب جاري بالبنك وفي شركة الاستثمار كابيتال ومحفظة استثمارية فيها ايضاً.

يجب أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومية أو خاصة أو عسكري.

فترة الخدمة في العمل لا تقل عن شهر بالنسبة للقطاع الحكومي أو ثلاثة أشهر للقطاع الخاص.

أن لا يقل العمر رجال ونساء عن 18 سنة و60 سنة وذلك وقت استحقاق آخر دفعة في القرض.

ما المميزات التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار؟

يعد البنك من أفضل بنوك التمويل في السعودية من حيث تسهيل الإجراءات للحصول على تمويل سهل بدون كفيل لا يطلب مستندات كثيرة، علاوة على ذلك يقدم الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله، بالإضافة إلى أنه يتيح الحصول على تمويل تكميلي بدون كفيل غارم أيضاً، وفترة السداد لمدة خمس سنوات ميسرة والأقساط تحدد قيمتها حسب الدخل الشهري للعميل كما ذكرنا في السابق، كل هذا ويمكنك تلقي المساعدة في كيفية الحصول على المال عبر رقم فلكس كول 8001248000 ومعرفة القيم الفعلية.

طريقة التقديم على قرض البنك السعودي للاستثمار

يمكنك زيارة الفرع أو التقديم إلكترونياً من خلال موقع البنك السعودي للاستثمار.

تعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون كفيل بصيغة مرابحة الأسهم ورفع الوثائق المطلوبة التي تكون كالتالي:-