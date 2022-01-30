نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة الاسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكيف تقدم طلب إعتراض عبر sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة كافة الاسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443، بعد صرف المستحقين الجدد للدفعة الاولي من الضمان الجديد المطور، نجد العديد من المتقدمين والذين بلغ عددهم نحو 220 ألف اسرة، قد تقدم العديد منهم بالتساؤلات حول عدم تسلمهم رسائل أهلية الضمان، خاصة انهم تقريبا قدموا في نفس الفترة الزمنية التي تقدم فيها من تسلموا الرسالة sms التي تحدد ميعاد الصرف لهم، حيث تم فتح باب القبول للطلبات المقدمة من المستفيدين الجدد منذ شهر نوفمبر للعام الماضي 2021، وعلية سوف نكشف لمتابعي موقعنا ثقفني الكرام كافة تفاصيل منع المعاش عن بعض الأسر، وكذلك اسباب توقف الدعم عن الاسر المسجلة في النظام القديم.

كافة الاسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443

نوضح كافة الاسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتي تصدرت محركات البحث مؤخرا، ولقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تلك الاسباب بوضح، ومن ثم يمكنكم التعرف علي الاسباب التي يتوقف الدعم عن المتقدمين بسببها، وكذلك كافة الاسباب الاخري التي تمنع المستخدمين القدامي من صرف المعاش الشهري للضمان الاجتماعي، وإليكم ابرز تلك الاسباب

عدم قيام المستفيدين بعملية تحديث البيانات علي البرنامج، ويطلب هذا الموضوع بشكل دوري للتأكد من صحة البيانات وتعديل البيانات التي تتغير بين الحين والآخر، فقد يتوفي احد الافراد او يهاجر تمام خارج البلاد، ويمنح البرنامج مدة 3 اشهر من أجل التحديث، وفور رصد بيانات عير محدثة يتم توقف الصرف.

تقديم بيانات غير صحيحة وتزوير مستندات واوراق التقديم.

عدم التصريح بالبيانات المطلوبة بشكل واضح.

وفاة العائل الاساسي المستحق للضمان.

كيفية تقديم شكوي علي منع صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

في هذا الصدد كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن رابط الموقع الإلكتروني الخاص بها، وسوف تستقبل الوزارة طلبات الشكاوي والاقتراحات وكذلك الاستفسارات من خلال موقعها، والذي يتيح خدمة التواصل الصوتي، كما يمكنكم التواصل عبر رقم 19911 المجاني، وهو خاص للتواصل مع مواطني المملكة العربية السعودية الذين تقدموا بطلب دعم شهري من معاش الضمان الاجتماعي المطور، ويعتبر هذا النظام قديم ويجري تطويره حاليا، بحيث يصبح المستفيدين القدامي والمستفيدين الجدد علي منصة واحدة فقط، وذلك في إطار ست اشهر من انطلاق البرنامج في نوفمبر الماضي.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

هذا ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهريا، بحيث يصرف العائل نحو 1100 ريال، ويستفيد باقي افراد الاسرة بنحو 550 ريال شهريا، فيما تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية كافة المتقدمين القدامي، وذلك عن طريق مراجعة بيانتهم بصورة دورية، ومن ثم يتم طلب تحديث من بعض الفئات، ولذلك يتم التخطيط خلال تلك الفترة لضم معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكافة المستفيدين القدامي، ومن هنا يصبح برنامج واحد فقط هو المخصص لدعم الاسر الاكثر احتياجا بالمملكة العربية السعودية.