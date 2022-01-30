سلم الرواتب الصحية 1443 هـ بآخر تحديث 2022

وضعت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية جدول سلم الرواتب الصحية 1443 ، أدخلت من خلاله عددًا من الزيادات في الرواتب لجميع العاملين في القطاع الصحي، ومع قدوم العام الميلادي الجديد يأمل الموظفون في الكادر الصحي الحصول على علاوات سنوية أفضل وعلى زيادة في الرواتب الشهرية، فيما يأتي تفاصيل سلم الرواتب الصحية 1443.

سلم الرواتب الصحية 1443

قامت الحكومة بإجراء العديد من التنقيحات على جدول رواتب فنيي الصحة في الماضي ، مما جعل العمال حريصين للغاية على رؤية جميع التطورات المتعلقة بأجورهم وهناك عدد كبير من الخريجين يتوقون للحصول على وظائف صحية وستساعد زيادة الأجور ينضمون إلى تلك الوظائف ، والأجور الجديدة على النحو التالي:

الراتب الأساسي 4670 ريال مكافأة نهاية العام 360 ريال يحصل الموظفون على بدل مواصلات يصل إلى 700 ريال يتقاضى العاملون بدل ساعات عمل إضافية تقدر بنحو 934 ريالا خصم التقاعد المقدر بـ 420.3 مبلغ صافي الراتب النهائي 5883.7 حتى 20 سنة حسب عدد السنوات الراتب بعد التقاعد 2335 ريال فرق الراتب الأساسي هو 2335 لذا فإن الفرق في صافي الراتب هو 8548.7 ويحق لبعض الفنيين المرتبطين بالمنشآت الصحية الحصول على بدل عدوى ويتقاضون 750 ريالا إضافة إلى الراتب الأساسي.

رابط الحاسبة التقديرية لوزارة الصحة

طورت وزارة الصحة في المملكة حاسبة رواتب الموظف 1442 ، والتي من خلالها يمكن إدخال الراتب وبدء احتساب صافي الراتب للموظف ، والتي يمكن اشتقاقها باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى حاسبة رواتب وزارة الصحة يختار الموظف الدرجة المناسبة والدرجة الوظيفية ، من واحد إلى سبعة انقر فوق إحدى الدرجات من واحد إلى ثلاثة اضغط على التخصص الذي تريده ، من طبيب استشاري إلى مساعد صحي بعد النقر على التخصص المقابل ، يتم عرض النتائج تلقائيًا ، في شكل قائمة تظهر الرواتب والمكافآت والخصومات والمكافآت المتعلقة بالراتب. بعد ذلك ، سيتم عرض بيانات سنوات خدمة الموظف والتقاعد داخل الهيئة.

رواتب الصيدلي كم تبلغ

الصيدلي الاستشاري

الراتب الثابت للاستشاري الصيدلاني (المستوى الأول) هو 13،070 ريال سعودي. راتب استشاري صيدلاني (الدرجة الثانية) 13665 ريال سعودي. يتقاضى الاستشاري الصيدلاني (الدرجة الثالثة) راتباً ثابتاً قدره 14،260 ريالاً سعودياً. الراتب الثابت لاستشاري الصيادلة (الدرجة الرابعة) يصل إلى 14،260 ريال سعودي.

صيدلي أول

يحصل صيدلي من الدرجة الأولى (الدرجة الأولى) على راتب ثابت يصل إلى 10،830 ريال سعودي. يحصل صيدلي من الدرجة الأولى (الدرجة الثانية) على راتب ثابت يصل إلى 11،390 ريال سعودي. يحصل صيدلي من الدرجة الأولى (الدرجة الثالثة) على راتب ثابت يصل إلى 11،950 ريال سعودي. يحصل الصيدلي الأول (المستوى الرابع) على راتب ثابت يصل إلى 12،510 ريال سعودي.

راتب الصيدلي