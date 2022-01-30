إعفاء بنك التسليف لأقساط التمويل لجميع المواطنين وإسقاطها نهائيا وفق قرار ملكي

يعتبر بنك التسليف من أهم البنوك الضخمة التي تقع في المملكة العربية السعودية وتقدم خدمات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يعُرف البنك في وقتنا الحالي ببنك التنمية الإجتماعية ويقدم خدمات مالية متكاملة لكافة الأسر والمحتاجين ولا تتوقف خدماته فقط علي الموظفين لدي القطاعية العام والخاص ولا العسكريين، فمن ضمن خدمات البنك الغير معروفة لكونها تٌقدم وفق حدود واشتراطات هامة ودقيقة لابد من وجودها لدي العميل المقترض وأسرته، خدمة إعفاء بنك التسليف والادخار، فقد يتميز بنك التسليف بأنه يقدم لعملائه المقترضين ميزة التأمين التكافلي، حيث توفر الميزة خاصية تأمين العميل في حالة تعرضه لأزمة مالية حادة أو تعثر دائم نتيجة لحادث أو مرض خارج عن إرادة الشخص المقترض، أو وفاة العميل لا قدر الله، ففي تلك الحالات يتم إعفاء العميل من سداد الأقساط ومن سداد باقي الأقساط، ولكن هناك شروط يلزم اتفاقها لدي العميل والبنك حتي يصدر قرار الإعفاء للمقترض، فقد جاء ذلك القرار من إدارة البنك وفق قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

طريقة التقديم علي طلب الحصول علي إعفاء بنك التسليف السعودي

بنك التنمية الإجتماعية يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي يستفيد منها كافة المواطنين، فقد يقوم بنك التسليف بتقديم خدمة يبحث عنها كافة المقترضين ويرغبون في الحصول عليها، ألا وهي خدمة إسقاط قروض العملاء المتعثرين في السداد وبأحكام يلزم توافرها عند التقديم، فقد جاء القرار بعد صدور أمر ملكي من العاهل السعودي ومن هيئة الديوان الملكي بسبب كثرة الطلبات التي استقبلها الديوان الملكي في الآونة الأخيرة، حيث تأثر المواطنين السعوديين اقتصادياً بعد تفشي فيروس كورونا، ولهذا فقد نقدم لكم خطوات تقديم طلب الحصول علي الإعفاء برقم الهوية الوطنية: