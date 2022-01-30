طريقة التقديم سكني الأراضي المجانية وطريقة الاستعلام عن منح الأراضي المجانية سكني

طريقة التقديم سكني الأراضي المجانية احد المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الإسكان حيث أتاحت هذه المبادرة للمواطنين المستحقين الحصول على أراضي سكنية مجانية مدعومة من الوزارة في جميع محافظات المملكة العربية السعودية وبتالي الاستفادة من المخطط السكني على تلك الأراضي المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة كما أتاحت الوزارة من قبل طريقة الاستعلام عن طلبات منحة ارض برقم الهوية والتي سبق وتحدثنا عنها، فضلًا عن حصول المستحقين على تمويل بناء ذاتي تدعمه الجهات التمويلية التي اعتمدتها الوزارة، ولقد تم اعتماد تلك المبادرة بشكل رسمي بعد موافقة الديوان الملكي السعودي، ليستفيد منها المستحقين وفقًا لمجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة.

طريقة التقديم سكني الأراضي المجانية في جدة

في حال التأكد من استحقاق مقدم الطلب بالحصول على تلك المنحة، يتم وضعه في قائمة الانتظار بشكل مبدئ وبعد هذه الخطوة يتضح الأمر بالموافقة من عدمها وفي حال الموافقة على طلبه يحصل على كارت التخصيص والذي يتضمن رقم الأرض ورقم المخطط، وتعد مدينة جدة السعودية من المدن التي يتوافر فيها أراضي سكنية تابعة لمبادرة سكني التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية، ومن هذا المنطلق سنوضح كيفية التقديم للحصول على تلك الأراضي في السطور التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية سكني.

يتم الضغط على “تسجيل الدخول” ثم إدخال رقم الهوية الوطنية والنقر على “تحقق”.

سيتلقى المستخدم رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، يتم إدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة له، ثم استكمال تسجيل الدخول.

اضغط على “منتجات الدعم السكني”.

يتم التوجه إلى خانة البناء الذاتي، ثم الضغط على “قدم طلبك”.

وفي خانة الأراضي يتم الضغط على “تصفح المشاريع”.

في هذه الخطوة يتم تحديد المدينة وهي مدينة جدة، ثم يتم تحديد اسم المشروع أو المخطط المراد التقديم عليه.

ثم يتم تحديد مكان قطعة الأرض من الخريطة المتاحة، مع تحديد رقم القطعة.

وستظهر بيانات القطعة التي تم اختيارها وهي المساحة وتفاصيل الوحدة.

في حال الموافقة على قطعة الأرض يتم الضغط على “حجز القطعة”.

وسيظهر نموذج توقيع العقد، يتم الضغط بجانب قبول القطعة، ثم الضغط على “توقيع العقد”.

لابد من التأكيد على قراءة وفهم نموذج تأكيد العقد ثم الضغط على “التوقيع برسالة نصية”.

سيتلقى المستخدم رسالة نصية على هاتفه الجوال تتضمن رمز التفعيل.

يتم إدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة له ثم النقر على “توقيع”.

ستظهر الرسالة التالية: (تم توقيع العقد بنجاح).

ولتحميل العقد يتم الضغط على قائمة الحجزات ثم استعراض العقد وتحميله وطباعته.

الاستعلام عن منح الأراضي المجانية سكني

بعد التقديم على طلب الحصول على منحة الأراضي المجانية بمبادرة سكني يمكن الاستعلام عن الطلب لمعرفة مدى قبوله أو رفضه عبر القيام بالآتي: