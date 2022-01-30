استعلم الآن عن إعانة المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢م برابط مباشر

المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢م من أهم برامج الضمان الاجتماعي السعودي خلال الأعوام الماضية، وهذا البرنامج قدم مليارات الريالات السعودية للمواطنين السعوديين، وخاصة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، كما أن هناك الملايين اللذين استفادوا من هذا الدعم من محدودي الدخل والفقراء والمحتاجين للدعم المالي لتلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم، وهذا الدعم يتم بعد استيفاء الشروط والقواعد المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم هذا الاختبار يكون بموضوعية وحيادية حتى تصل هذه الإعانات لمن يستحقها من المواطنين السعوديين، وسوف نتعرف معكم من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، والشروط الخاصة بالاستحقاق.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢م

يجب علينا أن نتبع الطريقة الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة الذي يوجد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

الذي يوجد على موقع الإلكتروني. تسجيل الشخص المستحق رقم السجل المدني السعودي الخاص به.

إدخال رمز التحقق البشري الموجود على الشاشة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالعرض.

سوف تظهر أمامنا جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

شروط المساعدات المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي الشروط الخاصة بالمقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المستحق للإعانات المقطوعة سعودي أو سعودية الجنسية. يستثنى من الشرط السابق المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، وأبناء السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي. يحصل المواطن الذي تكون له الأسبقية في التقديم على المساعدة المقطوعة أولاً. لا يتجاوز دخل المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. يحصل عليها أصحاب معاش الضمان الاجتماعي المطور مرة كل عام، إذا لم يكن لديهم راتب شهري أخر، أو يحصلون على إعانات من أي جهة حكومية أخرى.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢م

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ليس لديها وقت محدد لصرفها لأنها ليست إعانات شهرية حيث تصدر على فترات، كما تصدر من خلال مرسوم ملكي سعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أو من خلال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاءت هذه التصريحات للرد على تساؤلات المواطنين السعوديين عن موعد صدورها، وقلت الوزارة أيضاً أن سبب تأخير صرفها يرجع إلى عمل بعض التعديلات عليها، ووضع شروط تساعد في وصول الدعم لمستحقيه.