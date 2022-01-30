تقديم بلاغ تغيب الكترونيا بالخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية ومعرفه الشروط

تقديم بلاغ تغيب من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي ثار التساؤل كثيرا عليها في الآونة الأخيرة من المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان حديثا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي يتم الحصول عليها من خلال موقع الوزارة أيضا. والتي من اهم هذه الخدمات اثبات كيديه بلاغ تغيب وتقديم الطلب الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن تقديم الشكاوى والنزاعات الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد البشرية وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

تقديم بلاغ تغيب

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن بعض الخدمات الإلكترونية التي ثار عليها التساؤل والتي من أهمها بلاغ التغيب. والتي تمكن هذه الخدمة الإلكترونية كل من صاحب عمل أو من ينوب عنه من تقديم بلاغ التغيب عن العمل لأي من العمال بالمؤسسة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة.

شروط بلاغات التغيب عن العمل

كما أعلنت الوزارة عن اهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المستفيد. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

أن تكون المنشاءه قائمه.

يجب أن يكون حاله العامل علي راس العمل.

الخدمة متاحه لجميع نطاقات المنشآت.

أن لا يكون للعامل دعوي علي المنشاءه في نظم القضايا.

التأكد من سريان صلاحيه رخصه العمل الخاصة بالعامل.

وقت الغاء الطلب المتوقع خلال 30 يوم.

إذ لم يتم التجاوب حسب المدة المحددة يتم المتابعة عبر صوتك مسموع.

خطوات تقديم بلاغ

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات تقديم بلاغ تغيب الكترونيا. والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: