إعفاء الراجحي من سداد الأقساط للسعودين والوافدين نهائياً

اعفاء بنك الراجحي السعودي من دفع الأقساط المتبقية، لان بنك الراجحي السعودي اكثر البنوك المعروفة علي أراضي المملكة والتي يكثر عملاءه وينال الكثير من الإعجابات في تقديم منتجاته التمويلية، أتاح أيضا خدمة لحصول فئة محددة من المواطنين علي إعفاء من دفع الأقساط المتبقية، وفي تدهور الأحوال الاقتصادية التي تضر الكثير منه وجميع البلدان حول العالم بعد ظهور فيروس كرونا المستجد، وقد تعرض الكثير من المواطنين الي خسائر وتضر عدد كبير من الأشخاص، والتي جعلهم غير مقتدرين علي تسديد الديون أو دفع الأقساط المتبقية، ونظراً الي ذلك توجه الملك سلمان بن عبد العزيز بأمر للبنك بتوفير فرصة من اعفاء دفع الأقساط المتبقية وأتاح قرض بدون الحاجة الي رد المبلغ لجميع المواطنين المحتاجين والغارمين وذو الدخل الضعيف، وليس بنك الراجحي فقط بل توجه الملك بأمر الي بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار بمنح إعفاء للمقترضين من الأقساط المتبقية من بنك التنمية الاجتماعية تحت شروط محددة.

المستندات المطلوبة للحصول علي إعفاء من بنك الراجحي السعودي 1443

عند طلب التقديم للحصول علي اعفاء من بنك الراجحي، يتوجه إليك الأمر بتوفير بعض المستندات للأثبات الشخصي واثبات الشروط التي وضعها البنك لكي يتم توافق للحصول علي الاعفاء، ولان ذلك أتي بأمر من خادم الحرمين الشريفين لتقديم يد العون للمواطنين، أتاج أيضأ افضل مؤسسة بالمملكة العربية السعودية بتوفير افضل مساعدة مالية أو حصول علي سيارة أو عقاري مجاني من الوليد بن طلال آل سعود.

المستندات المطلوبة:

صورة الهوية الوطنية وصورة الإقامة للوافد.

شهادة طبية من وزارة الصحة.

اثبات من جهة العمل بتوضيح قيمة الراتب الخاص.

شروط الحصول علي إعفاء من بنك الراجحي

بنك الراجحي يقدم افضل خدمة للمواطنين وهي الاعفاء من دفع الأقساط المتبقية ولاكن تحت شروط محددة.