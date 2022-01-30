ميم| تمويل شخصي 1500000ريال للسعودي والمقيم

ميم هي منصة إلكترونية تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية وهي أيضاً تابعة لبنك الخليج الدولي وتسعى ميم إلى توفير منتجات تمويلية تنافسية وأيضاً بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة ومن بين المنتجات التمويلية التى تقدمها ميم تقدم تمويل شخصي سريع متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين وأيضاً يتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي 1500000ريال لدى ميم بالسعودية

توفر منصة ميم بالسعودية خدمات مصرفية رقمية وأيضاً تقليدية حيث يستطيع المتقدم من التواصل مع ميم من خلال الإنترنت فتوفر ميم تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 1500000 ريال كحد أقصى ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي لدى ميم بالسعودية بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى ميم بأن العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل 1500000 ريال.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى ميم بالسعودية بأنه يتم الإعفاء من الأقساط في حالة الوفاة أو العجز لاقدر الله.

يستطيع أيضاً العميل المتقدم سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 60 شهر.

تتم كذلك إجراءات الحصول على التمويل بسرعة.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى ميم بالسعودية

العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى ميم بالمملكة العربية السعودية حيث متاح التمويل لكل العملاء سواء السعوديين أو المقيمين يمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى ميم بالسعودية وأيضاً ملى نموذج طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة.

شروط التمويل الشخصي لدى ميم بالمملكة العربية السعودية

السعودي وأيضاً المقيم يستطيع طلب التمويل الشخصي لدى ميم بالسعودية ولكن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم والشروط هي