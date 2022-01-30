فورى 30 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأسهل الشروط والمتطلبات

فورى 30 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، برنامج تمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، والذي تم تصميمه بحيث يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبهدف خدمة كافة الاحتياجات المالية للمواطنين من كافة الجنسيات في المملكة ، وقد جاء هذا البرنامج كواحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة تسهيل للتمويل ، حيث تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.

مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

تقدم شركة تسهيل للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

تمويل شركة تسهيل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل متاح بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

قرض شركة تسهيل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

متاح هذا التمويل الشخصي بهامش ربح منافس وثابت.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

تعمل شركه تسهيل للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتي 24 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

شروط الاستحقاق للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل في المملكة