تفاصيل موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية 1443 /2022 للقطاعين العام والخاص

تفاصيل موعد إجازة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية واحدة من الاجازات الرسمية التي يتم منحها لجميع القطاعات في الدولة في المملكة العربية السعودية لجميع الموظفين من قبل الحكومة السعودية، وذلك في اطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوفير الوقت للاحتفال بالمناسبات الهامة منق لا جميع الموظفين بكافة القطاعات سواء الحكومة او الخاصة أيضا، والتي تفسح المجال للمواطنين المشاركة في جميع المناسبات والفعاليات المتعلقة بالدولة سواء الوطنية او الدينية او غيرها، ومن اهم هذه الاجازات هي إجازة التأسيس، وسوف نوضح من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بإجازة يوم التأسيس للقطاعين العام والخاص في السعودية.

موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية 1443

تعتبر اجازة يوم التأسيس واحدة من الاجازات الرسمية في السعودية والتي حددتها المملكة العربية السعودية هذا العام لتكون في يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير، والموافق يوم 21 من شهر رجب هذا العام الهجري 1443، وقد قررت الحكومة السعودية تقديم هذا اليوم كإجازة رسمية في جميع القطاعات سواء القطاعات الحكومية التابعة للدولة السعودية او القطاعات الخاصة كذلك، وهي المناسبة التي تأتي بالاحتفال بتأسيس المملكة العربية السعودية رسميا، وبناء على التقويم الخاص بالعام الجاري فمن المقرر ان تأتي إجازة يوم التأسيس هذا العام قبل نهاية إجازة الأسبوع المطولة والتي سوف تكون يوم الاربعاء، وهو ما يجعل الحكومة تقوم بمنح الطلاب في المدارس المختلفة والقطاعات أيضا إجازة نهاية الأسبوع المطولة بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت لجميع القطاعات التعليمية للطلاب بجميع انحاء السعودية.

تفاصيل أجازه يوم التأسيس للقطاعين العام والخاص بالسعودية 1443

وبقرار رسمي من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين فقد اعتمد موعد اجازة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية هذا العام لتكون يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير 2022، والتي من المقرر ان تكون اجازة رسمية لجميع القطاعات الخاصة أيضا، حيث أنها إجازة بمناسبة وطنية هامة غير مقتصرة على القطاعات الحكومية في الدولة فقط، على أن تكون اجازة مدفوعة الاجر لجميع العالمين بكافة القطاعات الخاصة بجميع انحاء السعودية.