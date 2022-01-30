طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 عبر البوابة الإلكتروني ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443، هي محل بحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، وهي خدمة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعتبر من أهم برامج الدعم المادي التي تعود بالنفع على المواطنين والجانب الاقتصادي للمملكة، فمن خلال هذا البرنامج يمكن للمواطنين أن يعملوا على تحسين ظروفهم لما للبرنامج من دور في التخفيف من أعباء الحياة. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من حساب المواطن ممن تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة أن يقوموا بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ويتوجب عليهم تعبئة كل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة قبل إرسال طلباتهم، وسيتم الرّد عليهم بعد مراجعتها بالقبول أو الرفض، وسنتحدث اليوم من خلال مقالنا عن موضوع طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443، تابعوا معنا التفاصيل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443. وهو برنامج دعم أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تلبية كل الحاجيات الضرورية للأفراد والأسر، وهذا بالموازاة مع تطور الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة. ولقد وضع البرنامج رابط جديد يتيح لكل الراغبين في الاستفادة من التقديم بشكل إلكتروني.

من أجل القيام بتسجيل جديد في حساب المواطن، يتعين على المتقدم أن يقوم بالدخول بشكل مباشر للموقع الرسمي حساب المواطن. ثم يضغط على خيار “تسجيل جديد”، ويدرج كل البيانات الخاصة به بشكل كامل والتي تتمثل فيما يلي: (رقم الهوية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد). ثم يضغط على تسجيل، ستصله رسالة تحمل الرمز السّري والذي ننوّه إلى ضرورة الاحتفاظ به، ويتم الدخول لاحقا من باستخدام هذا الرمز مع رقم الهوية.

كيفية الحصول على الدعم المالي لحساب المواطن

لا يكفي أن يقوم المتقدم بالتسجيل في منصة حساب المواطن ليستفيد من الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم من الحكومة. وإنما يتوجب عليه أن يقوم بالتسجيل بشكل رسمي في هذه المبادرة من أجل ضمان الحصول على الدعم. ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الحساب الذي قام المتقدم بتسجيله من قبل، مع اتباع مجموعة من الخطوات التي سنذكرها لكم فيما يلي:

يدرج المستفيد البيانات الخاصة بحالته العامة (المستوى التعليمي، الحالة الصحية والاجتماعية، قدرته على العمل) ثم ينقر على “التالي”.

يقوم بتعبئة بيانات التابعين له من أفراد أسرته عن طريق الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا.

يكتب المعلومات المتعلقة بالدخل الشهري الخاص به وبتابعيهن بالإضافة إلى العقارات المملوكة، بالإضافة إلى الحساب البنكي.

بعدها ينقر على الإقرار والتعهد من أجل أن يتم حفظه.

الفئات المعنية ببرنامج حساب المواطن

تجدر الإشارة لكل من يستعلمون عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443، بأنه هناك فئات محددة معنية ببرنامج حساب المواطن. وهم: المواطن السعودي الأعزب، المرأة المتزوجة من سعودي، الاسر السعودية، المواطنة السعودية الأرملة، المرأة التي لها أطفال. وأيضا كل فرد مستقل في سكن خاص، وكل الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة، وأيضا حاملي بطاقة تنقل.

بهذا نختم مقالنا الموجز الذي تحدثنا فيه عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443. والذي يعتبر من أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتمويل كامل من حكومة المملكة العربية السعودية التي تسعى لتحسين المستوى المعيشي لمختلف الفئات المحتاجة.