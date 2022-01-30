نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك البلاد 1443 الخطوات والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بنك البلاد 1443 واحد من أهم الخِدْمَات التي يبحث عنها العديد من الأفراد وذلك لما يتمتع به بنك البلاد من اسم كبير في عالم المصارف والاقتصاد حيث يحتل البنك المرتبة الحادية عشر بين بنوك المملكة ويمتلك 110 فرع في كافة مدن ومحافظات المملكة.

الفرع الرئيسي مقره مدينة الرياض وكافة المعاملات البنكية في المصرف تتم كافة المعاملات وفقًا للشريعة الإسلامية وسوف نتعرف عبر السطور التالية على خطوات فتح حساب مصرف البلاد 1443 وكذلك الشروط المطلوبة.

خطوات فتح حساب بنك البلاد 1443

خطوات فتح حساب بنك البلاد 1443 يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف عليها حيث مكنك فتح حساب مصرفي وأنت في منزلك عبر شبكة الإنترنت تجنبًا للتكدس والزحام وبدون الحاجة إلى الذَّهاب إلى فرع المصرف فقط عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الصفحة الرسمية مصرف البلاد .

. اضغط على أيقونة بَدْء.

انقر على خِيار التالي.

اكتب رَقَم الهُوِيَّة الخاص بك بالنسبة للسعوديين أو رَقَم الإقامة للوافدين.

سجل رَقَم الجوال الخاص بك ويجب أن يكون الرَّقَم مُسجل في شركة الاتصالات باسم صاحب الحساب.

اكتب تاريخ ميلادك في المكان المخصص له.

اضغط على خِيار التالي.

أكمل تعبئة باقي البيانات الموجودة أمامك في المكان المخصص لها.

شروط فتح حساب مَصْرِف البلاد 1443

شروط فتح حساب مَصْرِف البلاد 1443 التي وضعها القائمون على إدارة المصرف حيث أنه هناك عدة شروط يجب أن تتوفر قبل أن تُقدم على فتح حساب مصرفي هي:

يُشترط أن تمتلك بريد إلكتروني.

يجب أن تمتلك رَقَم هاتفي وأن يكون مسجل باسمك داخل شركة الاتصالات.

يجب أن يكون العنوان الوطني ساري.

من الضروري توثيق عملية فتح الحساب عن طريق أبشر.

أهم مميزات فتح حساب مصرف البلاد 1443

أهم مميزات فتح حساب مصرف البلاد التي يُقبل الكثير من الأفراد على فتح حساب في مصرف البلاد وذلك لأنه سوف يحصل على المميزات التالية: