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عمر شويل - جدة تسجيل جديد sso.hrsd.gov.sa الضمان المطور 1443 لوزارة التنمية الاجتماعية لشمول فئات الشعب بخدمات المؤسسات الحكومية الخدمية، أطلقت الوزارة رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور في نوفمبر 2021 ليتم انتقال تسجيل البيانات عليه بديلا عن الرابط القديم، وتقوم الوزارة بنقل جميع خدماتها من تسجيل واستعلام للضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة على الرابط الجديد، بينما يتم استثناء التأهيل الشامل من التسجيل بالرابط الجديد مع استمرار الاستفادة من خدماتها بنفس الشروط.

تسجيل جديد sso.hrsd.gov.sa الضمان المطور موعد إيداع رواتب لشهر رجب 1443 الرقم المجاني

تم وضع عدد من شروط الاستحقاق الجديدة التي تخص رب الاسرة العامل والغير العامل، والدخل الشهري الخاص بالأسرة لجميع أفرادها العملين، الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، والأهلية للمسجلين القدامى والمسجلين الجدد، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات المواطنين المسجلين والمستفيدين من خدماتها وأيضا استقبال التسجيلات الجديدة لمن لم يكونوا استفادوا من خدماتها من قبل، بوضع منظومة شاملة للدعم بالراتب الشهري حسب عدد من المعايير الجديدة وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية المنتهية بالتوظيف للطاقة العاملة بالمملكة.

المستفيدين من خدمات الضمان المطور

فئة معدومي الدخل والذين ليس لهم دخل شهري يدعمهم.

الغير قادرين على العمل من فئات كبار السن أو المرضى أو النساء.

دعم الأرامل والمطلقات المعيلات واللاتي تثبت استقلاليتهن المالية والسكنية.

الموظفين والموظفات العاملين بالقطاع الحكومي ولهم راتب أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل من الشباب والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

وتقوم وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير البرامج التدريبية للشباب الغير قادر على العمل لتأهيل المؤهلات الدراسية، الجامعية والمتوسطة، للحصول على الكفاءة التشغيلية للعمل بسوق العمل والمنافسة فيه، حيث يهدف النظام الجديد إلى توفير الفرص التي تؤهل المواطن للاستغناء عن رواتب الوزارة.

شروط صرف رواتب الضمان للموظفين والنساء

شرط الجنسية السعودية يكون شرط أساسي للاستفادة من خدمات الوزارة.

يكون الشرط الثاني هو شرط الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الشرط الثالث الخاص بالإقامة بالمملكة بشكل كامل وألا يكون من مقيمي دور التأهيل أو السجون.

تقوم زوجة الموظف بالالتزام بالحد المانع لراتب الضمان للزوج والذي يكون اقل من 1100 ريال عل أن يتم تسجيل جميع دخل الاسرة، المكتسب وغير المكتسب.

تم وضع شروط جديدة للمطلقات والأرامل والمهجورات وهو شرط استقلالية المسكن والدخل لضمان استحقاق راتب الضمان.

كيفية تسجيل جديد لطلب راتب الضمان المطور

يقوم المستخدم بعمل حساب جديد للمستخدم عبر “ بوابة النفاذ الوطني الموحدة “. يتم الحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يبدا بالدخول على “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

موعد صرف راتب الضمان في رجب 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألية إرسال رسالات الأهلية لمستفيدي الضمان من الوزارة، وقد انتهت من إرسال الدفعة الأولى من مستفيدي الضمان وقاموا باستلام الراتب الأول لهم في بداية الشهر الماضي، بينما ينتظر مستفيدي الوزارة موعد إرسال رسائل الدفعة الثانية من أهلية الضمان للمسجلين وموعد صرف راتب رجب 1443، حيث تقرر أن يتم إيداع الرواتب في الأول من رجب 1443 الموافق الثاني من فبراير الأربعاء.