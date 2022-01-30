نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام لائحة المستفيدين من مؤسسة الوليد للإنسانية برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لائحة المستفيدين من مؤسسة الوليد للإنسانية هي عبارة عن قوائم يُدرج بها أسماء الحاصلين على الدعم من خلال مكتب الوليد بن طلال للإنسانية في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أشهر الجهات الموفرة لبرامج دعم متعددة لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود والحالات الأشد فقرًا، ويظهر التسهيل من خلال شروط الوليد للإنسانية المطبقة على برامج الدعم السكني والسيارة أيضًا، وسوف نتعرف على شروط التسجيل في الوليد للإنسانية وكيف يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مؤسسة الوليد للإنسانية أيضًا.

لائحة المستفيدين من مؤسسة الوليد للإنسانية

يمكن التعرف على لائحة المستفيدين من مؤسسة الوليد للإنسانية عند تسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة الرسمي أو الدخول على اللائحة بدون تسجيل أيضًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مؤسسة الوليد للمساعدات الخيرية (grants.alwaleedphilanthropies.org).

ثم النقر على خيار المستفيدين.

قم بإدخال تفاصيل الدفعة من القائمة التي تظهر أمامك.

سيظهر لك في الحال الاسم والمدينة ورقم الطلب لجميع المستفيدين.

تستطيع الاطلاع على القائمة ومعرفة ما إذا كنت من المقبولين في الدعم أم لا وذلك لبرنامج الإسكان أو برنامج السيارات في نفس الوقت.

شروط التسجيل في الوليد للإنسانية

من أجل قبول طلب التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ينبغي التعرف على شروط الدعم السكني وشروط دعم السيارة أيضًا من بينها:

شروط الدعم السكني

ألا يكون لدى المستفيد شقة سكنية أو أرض يستطيع البناء عليها.

الدخل ينبغي أن يكون مناسب للحد الأعلى المتوفر من خلال المؤسسة وهو ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ضرورة أن يتم التقديم على البرنامج مرة واحدة فقط وفي حال دعم القبول لن يسمح بالتسجيل مرة ثانية، كما أنه في حال الاستفادة لن يكون بإمكانك الحصول على دعم آخر.

شروط دعم السيارة

كما أن المؤسسة أطلقت شروط تخص المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلب الحصول على دعم السيارة، وذلك من أجل تقديم المساندة لهم لأن وسائل المواصلات حاجة أساسية لدى الجميع، والشروط تتمثل في عدم تسجيل سيارة باسم المستفيد من قبل أي أنه لا يملك سيارة، كما أنه يمكن التسجيل في البرنامج لمرة واحدة والحد الأعلى للرواتب لا يزيد عن ثلاثة آلاف.