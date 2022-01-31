نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح تقديم الحرس الوطني 1443 وما هو رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح تقديم الحرس الوطني 1443، من الأسئلة التي تتكاثر علي الخريجين من الثانوية العامة، والمهتمين بالوظائف العسكرية حيث يعد الحرس الوطني هو أحد أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والذي يوفر العديد من الوظائف لخريجي المدارس الثانوية، ويقدم الحرس الوطني العديد من الفرص لأولئك الذين يرغبون في الانضمام، ومن المهم جداً تتبع رابط تقديم الحرس الوطني والذي سيتم تقديم راغبي الالتحاق بالوظائف العسكرية.

متى يفتح تقديم الحرس الوطني 1443

ينتظر الكثير من الشباب الإعلان الرسمي من وزارة الدفاع السعودية عن الموعد الفعلي المتوقع لبدء استقبال طلبات الحصول على وظائف متميزة في الحرس الوطني السعودي للعام الحالي 1443 هـ ، حسبما أفادت إدارة الحرس الوطني عبر موقع فتح القبول والتسجيل للتوظيف المتميز أعلنت موعد التقديم بالحرس الوطني السعودي ما يلي:

يُتوقع أن يكون تاريخ الأحد الموافق الثالث والعشرين من رجب 1443 هـ هو أول يوم لتلقي طلبات الالتحاق بوظائف الحرس الوطني إلكترونيًا. يغلق استلام الطلبات نهاية يوم العمل يوم الخميس 27 رجب 1443 هـ. التسجيل الكترونياً عبر رابط موقع الوزارة.

اشتراطات التقديم في الحرس الوطني 1443



يرغب الكثيرين من خريجي الثانوية العامة الالتحاق بإحدى الوظائف التي أعلنها الحرس الوطني السعودي، وقد تم الإعلان عن العديد من الاشتراطات التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل لعام 1443، حيث يقدم الحرس الوطني العديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للجنسين ذكورا وإناثا، والتي يجب أن تستوفي عدة شروط في المرشح أو طالب الوظيفة، ومنها ما يلي:

أن يكون المرشح للوظيفة فرد سعودي. العمر من الاشتراطات التي يتم التركيز عليها، لذا يجب ألا يزيد عمر الشخص عن 22 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا. يجب أن يتمتع المرشح بالكفاءة الطبية. يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي. يجب أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية. أن يكون المرشح حسن الخلق والسمعة. ألا يكون قد تم الحكم ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون المتقدم للتوظيف من متقاعدا من جهة حكومية. التزام المرشح بأداء واجبات الوظيفة بشكل فعال، وعدم تكليفه بأي مهمة إدارية. يتم رفض الطلب في حالة في حال لم يحدد المرشح الوظيفة التي يريدها أو تقدم على أكثر من وظيفة. لا يشترط أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج طاقات للباحثين عن عمل الحاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية أو أي مؤهلات عليا أخرى. يجب أن يكون لدى المرشح خبرة سابقة فيما يتعلق بطبيعة الوظيفة التي يتقدم لها. يجب إثبات ما سبق في مستند مصدق من الجهة التي عمل بها واسم الوظيفة التي عمل بها، وبداية الخدمة ونهايتها وموثق بإقرار الانتساب إلى التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم تقرير تأمين مكتوب فيه فترة الخبرة الكاملة.

ألية التقديم في الحرس الوطني 1443



نوفر لكم بالخطوات طريقة التقديم بوظائف الحرس الوطني السعودي وذلك لعام 1443-2022، من خلال اتباع الخطوات الأتية:

إذا كنت ترغب في التقدم لوظائف الحرس الوطني، فقم بالتسجيل في موقع الحرس الوطني السعودي.

ستظهر صفحة بوابة الحرس الوطني ، ثم اضغط على أيقونة تقديم.

سيظهر أمامك كافة البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب وتاريخ الميلاد.

ثم انقر فوق إقرار الشروط ، ثم النقر فوق أيقونة التسجيل.

تناولنا عبر السطور السابقة السؤال الذي يتردد علي الكثيرين متي يفتح تقديم حرس الحدود 1443.