نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على حساب المواطن الدفعة رقم 51 من الدعم لشهر فبراير 2022 وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على حساب المواطن، مستحقي ومستفيدي برنامج حساب المواطن يرغبون في التعرف على كم باقي على حساب المواطن للدفعة الحادي والخمسون عن شهر فبراير لعام 2022، ويُعتبر برنامج حساب المواطن واحدًا من أفضل برامج الدعم الذي يتم تقديمها للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق هذا الدعم من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين السعوديين، بجانب الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس لترتقي حياتهم المعيشية، وفي مقالنا اليوم عبر ثقفني سنوضح لكم بالتفصيل موعد صرف دفعة 51 وأهم الشروط اللازمة للاستحقاق.

كم باقي على حساب المواطن

مستفيدي ومستحقي برنامج دعم حساب المواطن يرغبون في معرفة إجابة سؤال كم باقي على حساب المواطن لشهر فبراير الدفعة 51 من البرنامج، وللعلم أن إدارة برنامج حساب المواطن قد قامت بتحديد موعد ثابت لنزول الدعم وتحويل الدعم لحسابات المستفدين وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفة يوم الصرف وأصبح يوم إجازة رسمية أو عطل نهاية الأسبوع أو غير ذلك، تقوم إدارة البرنامج بتقديم الدعم أو تأخيره، وبالتالي متبقي تقريبًا 11 يوم من اليوم على موعد صرف دفعة شهر فبراير من حساب المواطن للمستفيدين.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

أجبناكم عن سؤال كم باقي على حساب المواطن، والجدير بالذكر أن دعم حساب المواطن يمكن للمواطنين الحصول عليه طالما أن الشروط تتوافر بهم، وهذه الشروط تأتي كما وضعتها إدارة حساب المواطن كالتالي:

لا بد أن يكون المتقدم من أصل سعودي وحامل الجنسية السعودية، بل ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يزيد سن المتقدمين للحصول على الدعم عن 35 عام.

يجب ألا يمتلك المواطن أي أصول لأي أملاك أو عقارات أو سيارة أو غير ذلك.

يجب ألا يكون تم تسجيله داخل سجل تجاري ساري.

مع العلم أن التسجيل على حساب المواطن يتم من خلال زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن، ومن بعدها تقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل، علمًا بأنه تم تقديم دعم حساب المواطن لأكثر من 10 مليون مواطن سعودي، حيث بلغت قيمة الدعم المقدمة لهم 1.9 مليار ريال سعودي.