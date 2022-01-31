اسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 31/1/2022 في محلات الصاغة بيع وشراء

اسعار الذهب اليوم في السعودية، محبي الذهب من السيدات والراغبين في استثمار أموالهم ومداخراتهم في الذهب وأصحاب محلات الصاغة بالأسواق السعودية يبحثون بشكل يومي عن اسعار الذهب اليوم في السعودية، وذلك لأن الأسعار تختلف بشكل يومي، بل وتختلف مرات في اليوم الواحد، وحتى يتمكن تجار المعدن الأصفر من الربح لا بد من متابعة الأسعار باستمرار وأول بأول، والجدير بالذكر أن أسعار الذهب بالمملكة اليوم تشهد انخفاض في مختلف الأعيرة، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية العالمية بسوق المعدن النفيس، ومع انخفاض الأسعار بدأ الكثيرون بالبحث عن أسعار الذهب الجديدة بعد الانخفاض، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم عبر موقعنا الإخباري ثقفني تقرير كامل بأسعار الذهب بالمملكة.

اسعار الذهب اليوم في السعودية

شهدت تعاملات الذهب في الأسبوع الماضي أسوأ أسعار لم تشهدها منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث انخفض السعر عالميًا إلى أقل مستوى له بست أسابيع فقط، وهذا بسبب الصعود الملحوظ لسعر الدولار في السوق العالمي، وبكل تأكيد اسعار الذهب اليوم في السعودية سوف تتأثر بالأسعار العالمية، كما أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع أيضًا زيادة سعر الفائدة مع شهر مارس القادم وعليه فإن أسعار الذهب في النازل ولن تعود للارتفاع، مع العلم أن العقود الآجلة للذهب الأمريكية تراجعت بنسبة 0.5% أي بمبلغ 178.40 دولار أمريكي، وللعلم أنه زادت أسعار الذهب قبل ذلك لأعلى مستوى لها لأكثر من شهرين، ولكن انخفضت من جديد بمعدل 4% من قيمتها.

قائمة اسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت اسعار الذهب اليوم في السعودية بعد الانخفاض كالتالي: