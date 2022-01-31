التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف والاستعلام عن الاستحقاق 1443

الضمان الاجتماعي المطور، واحدًا من أشكال الدعم التي تُقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين هو الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تقديمه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين والأسر المستحقة للدعم، وهو دعم شهري يُقدم لفئات وفق شروط أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن المواطنين السعوديين الوقت الحالي يبحثون عن موعد صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، بل ويتساءلون أيضًا عن طريقة الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي 1443، وقد ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث من قبل المواطنين سواء المشتركين بهذا المعاش، أو من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ويرغبون في التسجيل بالضمان والحصول عليه، وفي مقال اليوم سنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص هذا الدعم.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتخصيص موقع من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول عليه، وتأتي خطوات التسجيل في الضمان كالتالي:

زيارة موقع الضمان الاجتماعي المطور الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. يختر المواطن تسجيل جديد إن لم يسجل على الموقع قبل ذلك.

يقوم المواطن بتسجيل بياناته الشخصية ومن ثم يختار الضمان المطور، وهذه البيانات مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المواطن.

بعد قراءة الشروط والأحكام وافق عليها وتحقق من رمز التحقق المرئي وافق على الشروط.

أرفق المستندات المطولبة، ثم اضغط على كلمة إرسال في النهاية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وكيفية الاستعلام عنه

يتساءل المواطنين الذين قدموا في الضمان الاجتماعي المطور بشهر ديسمبر عن موعد صرف المعاش الخاص بهم، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وضحت بأن الذين قدموا على الدعم تم صرف الدفعة الأولى لهم يوم 20 يناير 2022، الدفعة الثانية لهم كانت بالأمس الأحد الموافق 30 يناير 2022، مع العلم أنه سيتم صرف الدفعة القادمة من الدعم عن شهر فبراير بإذن الله يوم 2 فبراير 2022، ويمكن الاستعلام عن الضمان بالخطوات التالية: