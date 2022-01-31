كيف تحسب نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحكومي في السعودية

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عمر شويل - جدة كيف تحسب نهاية الخدمة في القطاع الخاص في السعودية والتي تعد من الأمور التي ربما تشغل ذهن العاملين في القطاع الخاص بالمملكة وخاصة بعد سلسلة التعديلات الجديدة التي شملت قانون العمل السعودي، حيث يعد مقدار مكافأة نهاية الخدمة هو المبلغ الذي يتحصل عليه الموظف في القطاع الخاص بناء على عدد السنوات التي قضاها في العمل، ويشترط للحصول عليها كامل أن يكون الشخص ألتزم ببعض الآليات التي نقوم بشرحها خلال هذا المقال، حيث أن هناك ضوابط عديدة تتبع لحساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

كيف تحسب نهاية الخدمة في القطاع الخاص في السعودية

بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بالطرق التقليدية المعروفة مثل الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد، بحث للعامل الحصول على مبلغ مالي كبيرة كهدية في نهاية الخدمة، لذا ينبغي على الشخص التعلم ألية حساب مكافأة نهاية الخدمة والمحددة بالقانون الجديد كالتالي:

إذا كان سنوات العمل ما بين عامين إلي 5 أعوام يستحق الشخص ثلث المكافأة.

في حالة قضاء العامل مدة زمنية في العمل ما بين 5 إلي 10 سنوات يستحق العامل 2/3 من مكافأة نهاية الخدمة.

إذا قضي العامل أكثر من 10 سنوات يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

في حالة قضاء الشخص مدة زمنية أقل من عامين لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

هناك قاعدة بسيطة حددها القانون السعودي لحساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة والتي جاءت كالتالي:

القاعدة الأولي: يحسب اجر نصف شهر عن كل عامل في الخمس سنوات الأولي.

الثانية: يحسب اجر شهر كامل عن كل عام من السنوات التي تليها.

القاعدة الثالثة: يتم حساب الأجر الأخير الأساس في حساب مكافأة نهاية الخدمة.

الرابعة: فيما يخص السنة الغير مكتملة يتم حساب عدد الأشهر بالمعادلة.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة آليا

هناك آلية جديدة وبسيطة يستطيع الشخص منها حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد أن يقوم بتسجيل بعض البيانات والتي جاءت كالتالي:

الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النقر على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة. القيام بتحديد نوع العقد. تحديد سبب إنهاء العلاقة التعاقدية. تسجيل قيمة الراتب. كتابة عدد سنوات الخدمة. النقر على زر علامة يساوي. ستظهر لك قيمة مكافأة نهاية الخدمة بعد لحظات.

وصلنا معكم إلي الختام ونوجه إليكم أنه في حالة وجود اي إستفسار وعرض عليك كتابته في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال كيف تحسب نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحكومي في السعودية.