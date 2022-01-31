رابط التقديم في طلب تعويض العشوائيات عبر بوابة جدة الرقمية 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على تعويض العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة الرقمية يعد هذا السؤال من أهم التساؤلات التي يدور عليها البحث كثيرًا منذ أن أعلنت أمانة جدة الرقمية عن بدء التسجيل في تعويضات العشوائيات بمدينة جدة، وفي ظل الرؤية التي تستهدف إليها المملكة العربية السعودية في إزالة العشوائيات والمناطق السكنية الغير مؤهلة للسكن وتجميل المملكة العربية السعودية لجعلها أجمل بلدان العالم، لذلك تسعى المملكة إلى تجديد مرافق و الطرق المملكة لتطوير الأماكن العامة، ولذلك تم إزالة العديد من المساكن الغير مؤهلة للسكن والعيش فهناك العديد من المواطنين السعوديين الذين تعرضوا إلى الاتلاف ولذلك سعت مؤسسة جدة على تقديم التعويضات المادية للمواطنين.

خطوات طلب تعويض العشوائيات عبر منصة أمانة جدة الرقمية 1443

سنقدم لكم خطوات التقديم على طلب تعويض العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة الرقمية 1443 للحصول على التعويضات المادية، طريقة التقديم هي:

اولًا يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة أمانة جدة الرقمية أمانة جدة الرقمية الرسمية.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على الخدمات الرقمية.

قم بالنقر على تقديم طلب تعويضات العشوائيات.

بعد ذلك قم بملء البيانات المطلوبة منك عن طلب التعويض.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم الطلب.

ثم قم بالضغط على أيقونة التالي.

التأكد من صحة البيانات.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم تقديم طلبك في تعويض العشوائيات من مؤسسة أمانة جدة الرقمية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم طلب تعويض العشوائيات بمدينة جدة

لكى تستطيع استكمال طلب تعويض العشوائيات من مؤسسة أمانة جدة الرقمية لابد من تقديم بعض الأوراق والمستندات وهي:

صورة من الصك العقاري.

أصل وصورة من الهوية الرقمية للمتقدم.

رفع صورة فوتوغرافية للمبنى ولابد أن تكون واضحة ومبينة للمبنى.

صورة وأصل من أصل فاتورة الكهرباء.

كتابة بياناتك الشخصية للمالك.

صورة من الهوية الوطنية للتوكيل مع صورة من الوكيل الشرعي.

موعد تقديم طلب تعويض العشوائيات عبر بوابة جدة الرقمية 1443

أعلنت مؤسسة أمانة جدة أن موعد البدء في تسجيل تعويض العشوائيات بداية من يوم الأحد الموافق 27 جمادى الآخر 1443 أي 30 يناير 2022م، وسيكون التقديم عبر بوابة أمانة جدة الرقمية.