بالخطوات طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل والشروط

التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل ١٤٤٣ هو من أهم خِدْمَات الدعم الحكومي الخاصة بالإسكان التي تقدمها حكومة المملكة العربية السُّعُودية إلى النساء من أصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة ؛ وذلك بهدف مساعدتهم على توفير مسكن ملائم وحياة كريمة قدر الإمكان نظرًا إلى عدم تمكن الكثير من المطلقات والأرامل خصوصًا على توفير مسكن خاص، ولذلك من خلال موقع ثقفني فيما يلي سوف يتم توضيح طريقة التسجيل في دعم سكني لكل من الأرامل والمطلقات بالتفصيل.

دعم سكني للمطلقات والارامل

نظرا إلى عدم قدره الكثير من السيدات وخصوصا من الأرامل والمطلقات علي توفير مكان مناسب للمعيشه ؛ قامت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السُّعُودية بإعطاء الحق لكل سيده تنطبق عليهم الشروط في الحصول على دعم سكني وذلك بنسبه 100% بدون فوائد ولقد وصل عدد النساء المتقدمة من أجل الاستفادة من دعم سكني إلى ما يزيد عن 73 ألف امرأة

التسجيل في سكني للمطلقات والارامل

لمعرفة كيف اسجل في الدعم السكني للنساء من الارامل والمطلقات يجب اتباع بعض الخطوات التي تأتي على النحو التالي:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ب بوابه دعم سكني وزارة الإسكان sakani.sa

تسجيل الدخول من خلال كتابه رَقْم الهُوِيَّة الوطنية كما يمكن تسجيل الدخول عبر بيانات بوابه النفاذ الوطني الموحد.

معنى تسجيل الدخول الى صفحه الاشتراك في سكني ؛ سوف يطلب الموقع إدخال مجموعة من البيانات الإضافية بما فيها عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

لا بد من تسجيل كافه البيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة سواء كانت مطلقه أو أرمله وقيمه الدخل الشهري و عدد الأبناء للأرملة وعدد الأبناء للمطلقة إذا كان لديها أبناء.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات والمعلومات اللازمة بشكل صحيح، يجب الضغط على أيقونة إرسال طلب سكني.

شروط الدعم السكني للمطلقات والارامل

من أهم شروط التسجيل في برنامج سكني للمطلقات والأرامل ما يلي: