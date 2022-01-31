نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وموعد نزوله شهر فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودة حياة عالية لمواطنيها، تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل عملية التسجيل على من لديهم حقوق قانونية. يهدف النظام الجديد، الذي يستهدف المواطنين الأشد فقراً في المملكة العربية السعودية، إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم المساعدة المالية للأسر المحتاجة، يتم جمع أموال الضمان الاجتماعي من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك أموال الزكاة والمنح المعتمدة من الحكومة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلى ضمان الاستقرار المالي للفئات الضعيفة في السعودية، من خلال ضمان احتياجاتهم الأساسية وصرف مدفوعات شهرية لتلبية احتياجات الأسرة وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد برقم 1443 عبر موقع الضمان الاجتماعي، حيث يتم تقديم المساعدات المختلفة والدعم المالي لكل الاشخاص المستحقين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بشكل دائم وفق الأنظمة.

أن يكون الدخل المحسوب للفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب.

يفي بحيازة اللائحة التنظيمية لمعايير التراث واستخدامها.

احترام متطلبات الوزارة في مجالات الصحة والتعليم وإعادة التدريب وخدمة المجتمع على النحو المبين في اللائحة.

الفئات التالية معفاة من شرط الجنسية:

امرأة أجنبية تتزوج في السعودية.

الأرامل المطلقات أو غير السعوديات ولديهن أطفال سعوديون.

أبناء المرأة السعودية المطلقة أو أرملة الزوج الوافد.

الأيتام والمعاقين والأرامل مع الأيتام جميعهم لديهم بطاقات هوية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2022

يبحث العديد من الأشخاص الذين يعيشون في المملكة سواء رجالا ونساء، عن موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022 ، لأن العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ينتظرون، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مكرسة لتقديم مساعدة شاملة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتقاعدين وأي شخص يستحق أجر الضمان الاجتماعي، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة المتحدة أن تاريخ صرف الضمان الاجتماعي، سيكون بعد شهر من استكمال عملية التقديم.