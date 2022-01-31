نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف يعتبر قرض العمل الحر من ضمن القروض المميزة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية حيث إن هذا القرض يعمل على مساعدة بعض المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية لكي يحقق كل منهم مشروعات خاصة حتى تكون مصدر دخل لهم لمواجهة أعباء الحياة ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كافة البيانات المعلومات التي تخص هذا الموضوع.

شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف

لقد قام بنك التسليف بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب على النساء التي تريد الحصول على قرض العمل الحر بمراعاة هذه الشروط وتتمثل هذه الشروط والأحكام في الآتي:

أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على القرض حاملة للجنسية السُّعُودية.

يجب أن يكون عمر المتقدمة لا يقل عمرها عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

لا بد من أن تكون المرأة خالية من أي ديون لبنك التسليف.

يشترط مرور فترة عام على تاريخ سداد آخر التزام خاص بها مع بنك التسليف.

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدمة أن وجد عن 14 آلف ريال سعودي.

ينبغي أن تتجاوز المرأة المتقدمة الفحص الائتماني الذي يقوم البنك باجرائه.

ينبغي ألا تزيد فترة سداد القرض عن 40 شهراً.

لا تتعدى قيمة التمويل 60 آلف ريال سعودي.

في حالة إذا كانت المرأة المتقدمة للحصول على القرض تبلغ من العمر 24 عاماً أو أقل من ذلك فسوف تكون قيمة التمويل 32 آلف ريال سعودي.

لا بد من أن تقوم المرأة الذي تريد الحصول على التمويل بتحديد طبيعة العمل أو النشاط الذي تريد العمل به وتقديم ما يثبت ذلك.

على المرأة المتقدمة للحصول على القرض تقديم الضامن حتى تحصل على التمويل.

الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض العمل الحر للنساء

توجد بعض الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها للحصول على قرض العمل الحر للنساء وهذه الأوراق والمستندات تكون كالآتي:

يجب إحضار شهادة العمل الحر لتمويل الخِدْمَات التخصصية.

العنوان الوطني.

الهُوِيَّة الوطنية.

رَقَم الجوال الذي تم تسجيله في منصة أبشر.

رَقَم الحساب البنكي الخاص بالعميل.

طريقة التقديم للحصول على قَرْض العَمل الحُر للنِساء

من الممكن أن يتم التقديم إلكترونياً للحصول على قرض العمل الحر للنساء من بنك التسليف وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج أولا إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

النقر على أيقونة إضافة طلب جديد.

ثم الضغط على رابط طلب الحصول على تمويل جديد.

ثم يتم اختيار أيقونة تقديم وذلك من أمام منتجات العمل الحر.

سوف تظهر خيارات الخِدْمَات التخصصية يتم من خلالها الضغط على أيقونة تقديم.

الموافقة على جميع التعهدات.

وبعد ذلك يتم اختيار الفرع التابع لبنك التسليف.

تدوين البيانات الخاصة بوثيقة العمل الحر وبعدها يتم إرسال المرفقات.

ملء كافة البيانات المطلوبة في الصفحة الخاصة بطلب التمويل.

ثم يتم تدوين بيانات المهنة

وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات الخاصة بالضامن في الصفحة الخاصة بهذا.

على المتقدم اختيار الشريحة المناسبة وبعدها يتم التقديم على الخدمة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ثم النقر على أيقونة حفظ.

النقر بعد ذلك على زر اعتماد كل الملفات.

وبذلك يكون قد تم اكتمال عملية التقديم وسوف يظهر بعد ذلك رَقَم الطلب ومدة المعالجة المتوقعة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف ونحن إلى ذلك قمنا بالتعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض وأيضاً تعرفنا إلى طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على قرض العمل الحر للنساء.