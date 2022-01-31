نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd لكافة الفئات عبر منصة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الواجب توافرها فيمن يرغب التسجيل في الضمان الاجتماعي وفق الآلية التي تم الإعلان عنها رسمياً، حيث تم البدء في استقبال طلبات التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية اعتباراً من يوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر الماضي، كما تم الإعلان عن نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة، وإيقاف التسجيل في الموقع السابق للضمان، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على طريقة تقديم الضمان الاجتماعي 1443، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، والتعرف أيضاً على إجابة سؤال متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي 1443 وعدم النزول للمستفيدين الحاليين، أما عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف أو العاطل، فيمكنكم الإطلاع عليها من خلال ثقفني.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis

تم الإعلان عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد مستهدفاً كافة الأفراد والأسر الأشد احتياجاً للمال نظراً لظروفهم المادية الصعبة من أجل تزويدهم بالدعم النقدي وتمكينهم لتحسين الحالة المعيشية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لمجابهة الأعباء الحياتية، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستحقاق الجديدة والتي تتمثل في التالي:

أن يكون مواطناً مقيماً إقامة دائمة على أراضي الدولة، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط أن يكون المتقدم سعودي وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية).

عدم تجاوز الدخل الشهري المكتسب وغير المكتسب للحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال لكل تابع، وفي حال تجاوز الحد المانع للضمان فلن يحصل المُتقدم على مبالغ الدعم لعدم الاستحقاق، ويتم الرفض مسبباً.

فلن يحصل المُتقدم على مبالغ الدعم لعدم الاستحقاق، ويتم الرفض مسبباً. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، وعدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة.

أن يلتزم المُتقدم باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة مثل تطعيمات الأطفال الأساسية والتعليم بإدخال الأبناء للمدارس وخطط التوظيف والتأهيل، حيث توفر الوزارة خدمة البحث عن فرص وطيفية مناسبة عبر منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، ومن ترغب في الإطلاع على شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis أو شروط الضمان للمتزوجة 1443، يمكنها ذلك الآن.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أتاحت الموارد البشرية للعائل الذي لديه أكثر من أسرة، إمكانية تسجيل كل أسرة مستقلة عن الأخرى ويستحق عنها معاشاً مستقلاً، فعند تكوين المنزل يمكنه إنشاء المنزل ويضيف به كل تابع لهذا المنزل، فبعد إنشاء المنزل الأول، يقوم بالنقر على تكوين المنزل من نفس الصفحة، ثم تعبئة بيانات التابعين المطلوبة، وسوف ينظر البرنامج لهم على أن كل أسرة تستحق معاشاً مستقلاً عن الأخرى.

كما لا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من المعاش كون أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المسكن أو خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً، وهنا يشترط أن يكون عمر الطالب من 18 إلى 25 عام، ومن المقرر أن يتم إطلاق نتائج الأهلية والاستحقاق بعد مرور مدة خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب بنجاح.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت

تم إطلاق منصة الدعم أو بوابة الضمان الاجتماعي لاستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من قبل المستحقين المنطبق عليهم شروط تسجيل ضمان اجتماعي مطور sbis 1443، وذلك من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد وإكمال جميع المعلومات التي يحتويها الملف الموحد ببيانات صحيحة ودقيقة باتباع الخطوات الموضحة بالمقال.

كما يمكن الإطلاع على نتائج الاستحقاق والأهلية فور صدور القرار النهائي من قبل الجهة المختصة سواء بالقبول في الضمان الاجتماعي المطور أو الرفض مع ذكر السبب عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، ثم النقر على الطلبات بالقائمة الرئيسية والإطلاع على حالة الطلب المقدم، فمن يرغب في التسجيل في ضمان الاجتماعي المطور 1443 والاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق، يمكنه ذلك من خلال اتباع التالي:

بوابة الضمان الاجتماعي تسجيل دخول (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في ظل زيادة البحث عن إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فقد قمنا بتوفير خطوات التقديم على الضمان الصحيحة بالمقال، فبعد دخول بوابة الضمان الاجتماعي يتم النقر على تسجيل جديد أسفل الصفحة الرئيسية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443، ولكن قبل بدء تعبئة ملف الضمان الاجتماعي، يجب مراجعة شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديدة، والتأكد من انطباق كافة الشروط وعدم تخلف أي شرط.

ثم تعبئة بيانات المتقدم (رقم الهوية – رقم الجوال – كلمة المرور – تاريخ الميلاد بالهجري)، ثم التأشير في مربع الموافقة على قراءة الشروط والأحكام والضغط على أيقونة على”تسجيل”، ثم كتابة رمز التوثيق المرسل برسالة نصية على الجوال المسجل، والنقر على “توثيق”، ثم تعبئة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور للدخول إلى البرنامج المطور.

وسوف يتم التوجيه إلى الملف الموحد لإكمال البيانات المطلوبة بالملف الخاص بالمتقدم حتى تكون النسبة 100% اكتمال الملف، وفي نهاية الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية تجد ثلاث أسئلة تتعلق بالحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، يجب الإجابة على هذه الأسئلة، ثم تعبئة بيانات الحساب المصرفي.

ويجب بعد الانتهاء من تعبئة بيانات المُتقدم الشخصية أن يقوم بالضغط على زر “حفظ والتالي” لحفظ البيانات المسجلة بنجاح، ليتم الانتقال للخطوة التالية وهي بيانات السكن، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 بعد التحقق من توافر شروط الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

قد يتساءل البعض عن شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis للموظف والعاطل والمطلقة أو غيرهم من الحالات الأخرى، لذلك وجب التنويه من جانبنا على أن برنامج الضمان الاجتماعي لم يعد ينظر إلى سن المتقدم ولا إلى حالته الاجتماعية “متزوج – أعزب – مُطلق – أرمل”، بمعنى أنه لم يعد هناك فارقاً بين الضمان الاجتماعي للموظف والعاطل أو المتزوجة والمطلقة أو الصغير والكبير.

ولكن أصبح الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد على مقدار الدخل الشهري للعائل والمعالين، وعدد أفراد الأسرة، حيث يتم احتساب قيمة الضمان الاجتماعي بناءً على عدد الأفراد وقيمة الدخل الشهري، حيث يجب ألا يتجاوز الدخل الحد المانع المعلن عنه، ويمكنكم معرفة كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد لمعرفة كيف يحسب الضمان الجديد.

كما تم التأكيد على عدم تأثير البرامج التالية (حساب المواطن ودعم ريف وحافز ومكافآت الطلاب وغيرهم) على الضمان الاجتماعي الجديد بشرط عدم تجاوز الحد المانع للمعاش وفق سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المعلن عنه رسمياً، وجدير بالذكر أن الوزارة اشترطت ضرورة استكمال لقاح كورونا وتطعيمات الأطفال الأساسية ضمن شروط تسجيل ضمان اجتماعي مطور sbis الخاصة بالصحة.

تصنيف الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم تصنيف المستحقين لثلاث فئات، حيث اعتمدت الآلية الجديدة لتصنيف المستحقين على الحالة الصحية والاجتماعية ومدى القدرة على العمل، فمن يرغب في الإطلاع على تصنيف مستحقي الضمان الاجتماعي الجديد بعد إعلان نتائج أهلية الضمان وصدور قرار القبول، يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

مستحق غير قابل للتأهيل وتتضمن هذه الفئة المواطنين كبار السن وذوي الإعاقات ممن لا يستطيعون العمل. المستحق القابل للتأهيل ويشتمل على أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل. مستحق قادر على العمل، وهذه الفئة تحصل على خدمات البحث عن عمل لإعدادها وتأهيلها وتوظيفها في الوظيفة المناسبة.

ويجب العلم أن قيمة الضمان الاجتماعي قد تتغير من مستحق لأخر، فهي ليست مبالغ ثابتة يحصل عليها كافة المستحقين ، حيث يوجد أربعة عوامل تؤثر في قيمة الضمان الاجتماعي تتمثل في عدد أفراد الأسرة المعالين ومجموع إجمالي الدخل المحتسب سواء المكتسب أو غير المكتسب لكافة أفراد الأسرة.

ويتم اعتماد نصف الراتب المكتسب فقط، إلى جانب الأصول والثروات المملوكة للمتقدم والنفقات، ووجب التنويه من جانبنا على ضرورة التأكد من توافر وانطباق شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis أو معايير الاستحقاق في البرنامج الجديد، حيث سيتم دراسة الحالات المتقدمة بناءً على ذلك.

الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1443

أكد برنامج الضمان الاجتماعي من خلال حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على إمكانية تسجيل المرأة المطلقة التي تسكن مع أسرتها والدها أو غيره كأسرة مستقلة بشرط وجود ابن أو أكثر لديها، ويضاف أبنائها كتابعين لها، وهنا تحصل على المبلغ المقرر من المعاش للعائل وهو 100 ريال.

ولا تحتاج لإثبات الاستقلالية، وإنما يتم تسجيلها كأسرة مستقلة بشكل مباشر، ويجب عليها إضافة التابعين الذين يقيمون معها في نفس المسكن عن طريق الملف من خلال بيانات التابعين.

ويتوجب على المطلقة التي تحصل على نفقة لأبنائها من والدهم، أن تقوم بتسجيل النفقة الأبوية ضمن الدخل غير المكتسب بشكل كامل، حيث أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل النفقة الأبوية ضمن المساعدات المنتظمة، ففي حال وجود أم مطلقة ولديها ولدان، وتحصل على نفقة قدرها 800 ريال، فيكون دخل الأم 800 ريال والحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي المحتسب لعدد 3 أفراد هو 2200 ريال، وهنا تكون المتقدمة مستحقة لعدم تجاوز الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

أما في حال كانت المطلقة ليس لديها أبناء، فيتم تسجيلها كتابع لولي الأمر أو عائل الأسرة بالمسكن التي تقيم فيه هي وأبنائها، ويحصلون على مبلغ الدعم المقرر للتابع وهو “550 ريال”، ويشترط لتسجيلها في برنامج الضمان الاجتماعي المطور كعائل أسرة أن تقوم بإثبات الاستقلالية، وسيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في النظام المطور 1443.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكد وكيل الضمان الاجتماعي “سلطان الجريس” على أن المستفيدين الحاليين من برنامج الضمان الاجتماعي لن يتم انتقالهم بشكل مباشر، ولكن سيتم منحهم مدة ستة أشهر بعد التحقق من مدى توفر شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis من أجل ضمان الانتقال إلى البرنامج المطور بشكل سلس دون التأثير عليه مادياً، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً.

وجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور قد تم بناؤه على عدد أفراد الأسرة المتواجدة في المنزل ممن يعولهم المستفيد الأساسي، فبحساب عدد الأفراد يتم التعرف على قيمة الضمان المستحق، ومن خلال أيقونة الطلبات يمكن عرض الطلبات الخاصة بك، واستعراض تفاصيلها، إلى جانب إتاحة إمكانية سحب الطلب.

وقد أوضح وكيل الضمان الاجتماعي بشكل رسمي عن أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم مراجعته سنوياً، ففي حال وجود أي متغيرات اقتصادية تستدعي رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي الجديد، فسوف يتم رفع القيمة المستحقة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وسيتم إجراء ذلك بالتعاون مع وزارة المالية لكي يقدم معاشاً يفي بالاحتياجات الأساسية لكافة الأفراد والأسر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإيضاح أنه لن يتم نقل المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي بشروطه السابقة بشكل تلقائي إلى الضمان الاجتماعي المطور دون التحقق من توافر شروط الضمان المطور على المستفيدين، فمن يتوافر لديه شروط الأهلية يتم نقله إلى البرنامج الجديد، ومن لم ينطبق عليه الشروط يتم إسقاطه، وقد منحت الوزارة مهلة للتحقق من الشروط حتى لا يتم الإسقاط من الضمان مباشرةً فيتأثر المستفيد.

ويتوقف نزول معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين في حال عدم انطباق أحد شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis الموضحة بالنقاط المرفقة، وعند إدخال بيانات غير صحيحة عند تعبئة الملف الموحد، وفي حال التأخر في تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات المطلوبة من جانب الوزارة مدة تزيد عن 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالتحديث.

وعند عدم الالتزام بالخطة التأهيلية من جانب المستحق القابل للتأهيل، وفي حال الإقامة الدائمة في إحدى مراكز الإيواء أو العلاج التي ترعاها الدولة، وعند ثبوت عدم البحث عن العمل إن كان قادراً على العمل ولم يتقدم على منصات التوظيف التي تعتمدها الوزارة وما في حكمها، كما يتوقف في حال تنازل المستحق عن المعاش، وكذلك الحال عند وفاة المستحق.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

قبل الشروع في قديم طلب جديد، يجب أولاً إنشاء مستخدم لكي يتمكن من دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور، وبعد إتمام إدخال البيانات الأولية ستظهر رسالة بأنه قد تم التسجيل بنجاح، فهذه الرسالة لا تعني أنك قدمت على البرنامج ولكنك قمت بإنشاء حساب فقط، ففي حال اكتمال عملية التسجيل يتم إرسال رسالة تفيد بأنه قد تم التقديم بنجاح.

ويجب على كل تابع تجاوز عمره 18 عاماً أن يقوم بالتقديم بعد تسجيل رب الأسرة وإضافته كتابع، بأن يقوم بقبول الإضافة لاكتمال التسجيل، أما في حال تأخر وصول رمز التحقق وانتهاء الوقت، فيجب الانتظار قليلاً، فلا تطلب رمز جديد وانتظر حتى وصول الرمز برسالة نصية.

ثم أدخل الرمز حتى بعد انتهاء الوقت، وسيتم قبوله من قبل النظام، ومن ينطبق عليه شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443، يمكنه التقديم الآن عن طريق موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان، ويجب الانتباه إلى أنه يتاح التقديم على الضمان والتسجيل كعائل أسرة للرجل أو المرأة، حيث يمكن للزوجة التسجيل كعائل أسرة وإضافة الزوج والأبناء تابعين.