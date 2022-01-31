نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اعتماد اسم القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية في المطاعم والمقاهي والمحامص في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم تفاصيل قرار اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا من مسمى “القهوة العربية” والذي كان شائعا قبل ذلك في المطاعم والمقاهي والمحامص السعودية، كانت وزارة التجارة السعودية قد طالبت كل المطاعم والمقاهي والمحامص باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا عن القهوة العربية فيما يخص مسمى ووصف المنتج.

تفاصيل اعتماد اسم القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية

كان المتحدث الرسمي بإسم وزارة التجارة السعودية، عبد الرحمن الحسين قد أكد في تغريدة له عبر تويتر أن المملكة العربية السعودية تعتز بالموروث السعودي والقيم الأصيلة وأكد أن التوجه تم لكل المنشأت التجارية بضرورة اعتماد مسمى القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية في كل المطاعم والمقاهي والمحامص.

اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميم باعتماد القهوة السعودية

كان اتحاد الغرف السعودية هو الأخر قد طالب كافة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية باعتماد مسمى القهوة السعودية بدلا من القهوة العربية في قوائم المشروبات المقدمة في المطاعم والمقاهي المختلفة.

يذكر أن الأمر جاء انطلاقا من وزارة التجارة السعودية بالاعتزاز بالموروثوات التجارية السعودية في كافة المناطق حتى تكون القهوة السعودية واحدة من أفضل أنواع القهوة والتي لها نكهة خاصة وجاء تغيير المسمى من اجل ترسيخ الصناعة السعودية والقهوة السعودية بشكل كبير.

يذكر أن وزارة الثقافة السعودية قد سبق وأعلنت العام الماضي مبادرة خاصة من أجل تسمية 2022 بعام القهوة السعودية، وتشتهر السعودية بوجود نحو 400 ألف شجرة من أشجار البن بنهاية العام الماضي وهو الأمر الذي يأتي انطلاقا من الإعتزاز بأهمية القهوة السعودية بشكل كبير.

يذكر أن السعودية تسعى للتوسع في زراعة أشجار البن وزيادة المزارع إلى 600 مزرعة لرفع إنتاج البن إلى نحو 800 طن، ولاقى قرار تغيير مسمى القهوة السعودية بعدما كانت القهوة العربية، إعجاب الشعب السعودي كافة خاصة وأن القهوة السعودية واحدة من أبرز النكهات في العالم ونظرا لأنها تعد صناعة محلية تسعى السعودية إلى توطينها وزيادتها وتشجيع من يقوم بزراعة أشجار البن وزيادة كفاءة الإنتاج بشكل كبير وهو الأمر الرائع في السعودية لتبقى القهوة السعودية واحدا من أنواع القهوات المميزة.