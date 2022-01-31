طريقة تحضير الدجاج المقرمش بصوص الرانش وطريقة تحضير صوص الرانش

تعتبر الفراخ أو الدجاج بصوص الرانش من الوصفات الشهية والمغذية والتي تتسم بمذاق شهي ومميز فهي من الوجبات الخفيفة التي تتسم بالمذاق الشهي فيقبل على تناولها الجميع بالتحديد الأطفال ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الفراخ بصوص الرانش.

تحضير الفراخ بصوص الرانش في البيت

يتم تحضير الفراخ بصوص الرانش بمقادير ومكونات غير مكلفة وتتبعوا معنا في المقال التالي.

مقادير الدجاج بصوص الرانش

نصف كأس من الجبنة الشيدر. نصف كأس من صوص الرانش. بخاخ من الزيت النباتي. ثلاثة صدور دجاجة مقطعة إلى شرائح. فلفل أسود. رشة من الملح. بقسماط مطحون.

خطوات تحضير الفراخ بصوص الرانش

يتم تحضير الفراخ بصوص الرانش بطريقة بسيطة وسهلة للغاية وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير الفراخ بصوص الرانش.

طريقة تحضير الدجاج بصوص الرانش

القيام بخلط جبنة الشيدر مع صوص الرانش. بعد ذلك يتم الحصول على وعاء زجاجي حراري ثم يتم وضع فيه بخاخ الزيت النباتي. بعد ذلك يتم فرد شرائح صدور الدجاج على سطح متساوي. بعد ذلك يتم التتبيل بالفلفل الأسود والملح. يتم وضع خلطة الرانش والشيدر على وجه الدجاج. يتم بعد ذلك وضع شرائح الدجاج في فتات البقسماط ثم يتم وضعها في الوعاء المدهون بالزيت وإدخالها إلى الفرن المحمي مسبقاً وتركها لحين النضج.

طريقة تحضير صوص الرانش

يتم تحضير صوص الرانش بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي.

مقادير صوص الرانش