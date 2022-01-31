طريقة الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، فقد تم وضع متطلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودي ، المسؤولة عن شؤون العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد، وتهدف ذلك من أجل توفير مستوى لائق العيش للسعوديين في ظل تنفيذ الحكومة السعودية لبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج خاص بالضمان اجتماعي جديد حيث تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين الذين يتدهور وضعهم الاقتصادي، وقد قامت الحكومة بإجراء العديد من التغييرات على نظام الضمان الاجتماعي الجديد السماح للمستفيدين المؤهلين بالوصول إلى البرنامج مع استبعاد أولئك الذين لا يستحقون وكذلك مساعدة الفقراء القادرين على العمل في العثور على عمل.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن تذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالضغط على الرابط أدناه

ثم اختر بوابة الخدمات الإلكترونية من القائمة.

يجب عليك إدخال رقم التعريف وكلمة المرور للوصول إلى هذا الموقع.

ثم حدد “الطلب” من القائمة المنسدلة.

ستظهر قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تحديد “خدمات الموقع”.

بعد ذلك ستظهر لك قائمة أخرى ، ويجب عليك كتابة رقم الولاية المدني الخاص بك.

بعد ذلك اكتب رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

يجب عليك تقديم رمز التحقق بعد ثوانٍ قليلة من إرسال هذه الطلبات.

بعد ذلك ستظهر صفحة بها جميع معلوماتك.

كما سيظهر أيضًا سند الضمان الاجتماعي الخاص بك.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

يجب أن يكون المتقدم للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ويقيم في المملكة العربية السعودية.

يحق للمرأة غير السعودية التي تتزوج سعودي التقدم للحصول على الضمان الاجتماعي.

كما يحق للمرأة الأجنبية سواء كانت متزوجة أو مطلقة ولديها أبناء سعوديين تقديم التماس.

تحديد الأشخاص والأيتام من ناحية أخرى لهم الحق في الضمان الاجتماعي.

عدم وجود مواطن سعودي في أحد دور التقاعد بالمملكة العربية السعودية.

لا ينبغي أن يكون لديه أي أصول عالية القيمة

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الاستحقاق

يجوز لأي مواطن أو أسرة مؤهلة تقديم اعتراض على قرار الأهلية والاستبعاد، ويجب تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان نتائج الأهلية، حيث سيتم تقديم طلب الاعتراض إلى لجنة خاصة، والتي سيحقق في المعارضة، وفي حالة تأكيد القبول يصرف معاش الضمان.