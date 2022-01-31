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عمر شويل - جدة قرض نفاذ من بنك التسليف تعرف على أهم الشروط المطلوبة له وطريقة الحصول عليه. يوفر بنك التنمية الاجتماعية الكثير من المساعدات والخدمات المختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما إن بنك التنمية الاجتماعية يتميز بكونه واحد من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك فهو يعتبر يد من أيادي الحكومة السعودية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. فهو يعمل من أجل مساعدة المواطن السعودي في توفير احتياجاته الشخصية وكذلك التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. كما يتم ذلك عن طريق القروض وصور التمويل المختلفة التي يقدمها لهم البنك فهو يوفر القرض العقاري وقرض الأسرة وكذلك قرض الزواج وغيرها العديد. ويعتبر من أهم هذه القروض هو قرض نفاذ والذي سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول عليه وشروطها. كما يمكنك التعرف أيضاً على تمويل الأسرة للمتقاعدين 1443 من بنك التنمية الاجتماعية الشروط وأهم المستندات المطلوبة.

قرض نفاذ من بنك التسليف

يعتبر تمويل نفاذ هو أحدث أنواع القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لعملائه من أجل تحسين المستوى الاجتماعي والمادي لديهم. كما إنه يتم تقديم هذا القرض كدعم للمواطن الذي لديه عمل وكذلك لمن لديه عمل ولكن يرغب في التحسن من الدخل لديه. كما يعتبر من أهم الأهداف التي يحققها قرض نفاذ بالمملكة هو تشجيع المواطن على العمل الحر. مما ينتج عنه تحسين الاقتصاد السعودي ورفع سوق العمل بالمملكة ما يهدف إلى تحسين الحياة المادية للمواطن. وكذلك الحد من البطالة وزيادة الدخل للمواطن الموظف في المملكة العربية السعودية. كما إنه ينتج عنه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية الشروط الجديدة وطريقة الاستعلام عن قبول الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتى يتم الموافقة للحصول على القرض والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية

كما يجب ألا يقل تمر المستفيد عن 18 عام وكذلك لا يتخطى ال60

وكذلك يشترط ألا يكون لديه دين بقرض أخر للبنك

يجب عدم تخطي المبلغ المتعثر به ال30 ألف ريال سعودي

كما يجب أن يكون لديه سجل ائتماني

أن يلتزم المستفيد بجميع الشروط المطلوبة

وكذلك ألا تتخطى فترة السداد عن خمس سنوات

وفي حالة التمويل على المركبات يجب تقديم التأمين عليها.

طريقة الحصول على قرض نفاذ من بنك التسليف

يجب على من يريد الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية القيام ببعض الخطوات للحصول على التمويل كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على صفحة التمويل النقدي الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية

ثم كتابة العنوان الوطني وكذلك رقم الهوية الوطنية

وكذلك كتابة رقم الآيبان وكذلك رقم الهاتف والذي تم استخدام في حساب أبشر

ثم إرفاق شهادة العمل الحر.

أهم أنواع قروض بنك التنمية الاجتماعية

حيث يتميز بنك التنمية الاجتماعية بحرصه الدائم على تقديم الخدمات المصرفية المختلفة التي تعتبر أهمها القروض. كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض المختلفة التي تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين وكذلك أعمارهم. ويمكننا عرض أهم هذه القروض كما يلي: