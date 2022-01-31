نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتتاب علم للأفراد بالسعودية و سعر الطرح النهائي في أكتتاب علم للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكتتاب علم للأفراد بالسعودية يتم الإعلان عنه من تداول السعودية وموعد بدء التداول عبر موقع تداول الرسمي . كذلك جاءت في التصريحات الخاصة ببدء التداول عن كم سعر الطرح النهائي في أكتتاب علم للأفراد . وذلك في السوق الرئيسية وأتت تلك التصريحات عن سعر اكتتاب شركة علم وذلك بعد أن تم الانتهاء من الفترة الخاصة بطلبات الاكتتاب . كما أن أكتتاب علم للأفراد بالسعودية يتم التسجيل به من خلال التعليمات الخاصة بشركة علم . كذلك بجانب أنه علي كل من يرغب في الاكتتاب يجب أن يتعرف علي سعر الاكتتاب للسهم الواحد . وفقاً لما تم إعلانه في مؤشر السوق السعودي اليوم . ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل سعر اكتتاب علم وفقاً لما تم إعلانه عبر حساب تويتر الرسمي .

أكتتاب علم للأفراد بالسعودية والتصريحات الخاصة بالاكتتاب

جاءت التصريحات في بورصة الأسهم السعودية بأن عدد الأسهم التي سيتم طرحها في . أكتتاب علم للأفراد بالسعودية وصلت لعدد سهم 7.2 مليون سهم وذلك من الإجمالي الخاص بطرح الأسهم بشكل كامل . كما جاءت التصريحات في مؤشر السوق السعودي اليوم بأن موقع تداول يطرح هذه الكمية من الأسهم والتي تمثل نسبة 30% من نسبة الأسهم السوقية بشكل كامل . كذلك بناءً علي تلك التصريحات تحددت قيمة سعر الطرح النهائي في أكتتاب علم للأفراد . والتي سيتم الاكتتاب بها بدء من اليوم المحدد من موقع تداول وفقاً إلي فترة أكتتاب علم للأفراد المحددة بمواعيدها المعلنة التي سنعلنها خلال السطور القادمة . كما يتم فتح حساب بنكي لكي ما يتم الاكتتاب وربط الحساب به .

مواعيد أكتتاب علم للأفراد بالسعودية المعلنة في منتدي الأسهم السعودية

يتم التساؤل عن متي اكتتاب علم حيث أن أكتتاب علم للأفراد بالسعودية والمواعيد التي تم تحديدها علي موقع تداول للأفراد . سوف يبدأ من يوم الخميس الموافق 3 من شهر فبراير 2022 . كذلك جاءت التصريحات عن أخر موعد في فترة أكتتاب علم للأفراد سوف يكون يوم 6 من شهر فبراير 2022 . وذلك أن الشركة السعودية علم للخدمات الرقمية وتقنية المعلومات أعلنت أن فترة أكتتاب علم للأفراد بالسعودية هي 4 أيام فقط . كما بعد أن ينتهي تسجيل الأفراد في اكتتاب علم يعلن عن التخصيص النهائي للأسهم المطروحة . وذلك سيكون موعده يوم 8 من شهر فبراير 2022 .

سعر الطرح النهائي في أكتتاب علم للأفراد المعلن

جاءت التصريحات عبر الشركة السعودية تداول مع شركة الرياض المالية . بتحديد سعر الطرح النهائي في أكتتاب علم للأفراد للأسهم المطروحة التي تخص الشركة السعودية علم . قد تحدد السعر للسهم الواحد بقيمة 128 ريال سعودي كما يتم الاكتتاب بذلك السعر في عدد أسهم أولية بقدر 24 مليون سهم . كذلك تم تقسيم عدد الأسهم هذه إلي فئتين مختلفتين الأولي هي للفئات المشاركة . والثانية من الأسهم للأفراد المكتتبين وفيما يخص الأسهم التي تم تخصيصها للمشاركين . عددها 16.8 مليون سهم كما يمثل هذا العدد نسبة 70% من الأسهم . كذلك فترة أكتتاب علم للأفراد وعدد الأسهم المخصصة لهم هي 7.2 مليون سهم والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي أكتتاب علم للأفراد بالسعودية .

ما يتم تقديمه من خدمات علي الموقع الرسمي لشركة تداول

يتم تقديم كافة الخدمات الاحترافية والتي يندرج بها الاستشارات وبناء الاستراتيجيات ، تقنية المعلومات ، إدارة التحول . كما يتم تقديم الحلول التقنية وتشمل الأعمال التقنية ، الأمن الإلكتروني ، محركات الاستحقاق . كذلك بجانب تداول السعودية تقدم خدمات المنتجات الإلكترونية والتي يندرج بهذا القسم أكثر من 21 خدمة مختلفة . خدمة الأسناد الرقمي والتي يندرج به دعم الأعمال ، والدعم بالتقنيات الحديثة ، القوي الميدانية . كما يتم تقديم خدمة صفحة الطرح العام والتي تحتوي علي كافة المعلومات الخاصة بطرح الأسهم من شركة تداول .

أكتتاب علم للأفراد بالسعودية والذي تم به تحديد سعر الطرح النهائي في أكتتاب علم للأفراد المحدد . عبر الحساب الرسمي الخاص بشركة تداول الرسمي علي تويتر . والذي تم توضيحه داخل المقال اليوم .